Tíz év után újraindul a Népszabadság

Az online Népszabadság az nszo.hu címen lesz elérhető, ahol hazai és nemzetközi közéleti, társadalmi és gazdasági témákat dolgoznak majd fel hírek, háttéranyagok, elemzések, riportok és interjúk formájában. Emellett hetente nyomtatott kiadvány is megjelenik. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is helyet kapnak. A kiadó a Liberty Press Kft. lesz; a társaság 90 százalékos tulajdonrésze a bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt.-hez kerül, 10 százaléka pedig Tóth Ákos főszerkesztőé lesz. A közlemény szerint a 4Sight az induláskor két év működéséhez elegendő finanszírozást biztosít. A Népszabadság név használatát a védjegy jogosultja, a Népszabadság Egyesület engedélyezte.
A Népszabadság kiadását 2016. október 8-án váratlanul függesztette fel a Mediaworks, egyszerre állítva le a nyomtatott lapot és az online oldalt.
A kiadó akkor gazdasági okokra hivatkozott: közlése szerint a lap példányszáma tíz év alatt 74 százalékkal esett, és 2007 óta több mint 5 milliárd forint veszteséget halmozott fel. A szerkesztőség munkatársait szombat reggel értesítették a döntésről, miközben éppen költözés zajlott a szerkesztőségnél.
A döntés politikai hátteréről azonnal komoly vita alakult ki: a szerkesztőség több vezetője és kormánykritikus szereplők úgy vélték, hogy nem pusztán üzleti döntés született. Néhány héttel később, október 25-én a Mediaworks egészét megvásárolta a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozóként számon tartott Opimus Press Zrt. Az új tulajdonos akkor még azt közölte, hogy megvizsgálja a Népszabadság újraindításának lehetőségét, ezt azonban végül nem tette meg.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/OLIVIER HOSLET
Zelenszkij kiakadt: ezzel a lépéssel hatalmas hibát vétett Brüsszel
Oroszországgal nem szabad semmilyen kompromisszumot kötni.
Fegyverszünetről állapodott meg Trump: óriási pompával fogott kezet a világ két legerősebb vezetője, de ez csak elfedi a valóságot
Hidegháborús mintára jöhet az AI-forródrót.
Fagypont alatti hőmérsékletet is mértek ma, front vonul át Magyarország felett
De nem dőlt meg a hidegrekord.
Új pályázati dömping jöhet Magyarországon: közel kétszázmilliárd forint EU-pénz sorsa dőlhet el a közeljövőben
Sokan várhatják már ezeket a kiírásokat.
Jön a nagy fordulat a magyar városokban: teljesen átalakítják a vízgazdálkodást
A SoS2LearnDBS program következő pályázati felhívása októberben várható.
Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás
Akadálymentesítéssel együtt.
Az utolsó pillanatban jött a segítség: sikerült elkerülni az olajválságot a világ túloldalán
Látványos átrendeződés.
Évek óta ez a legjobb étterem Magyarországon a szakértő szerint
Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértőt, a Dining Guide felelős kiadóját kérdeztük.
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén?
Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeket is várhatott arra, hogy a befektetése ismét pozitív tartományba kerüljön. A Nikkei 225
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.