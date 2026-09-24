Tíz év után újraindul a Népszabadság

Az online Népszabadság az nszo.hu címen lesz elérhető, ahol hazai és nemzetközi közéleti, társadalmi és gazdasági témákat dolgoznak majd fel hírek, háttéranyagok, elemzések, riportok és interjúk formájában. Emellett hetente nyomtatott kiadvány is megjelenik. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is helyet kapnak. A kiadó a Liberty Press Kft. lesz; a társaság 90 százalékos tulajdonrésze a bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt.-hez kerül, 10 százaléka pedig Tóth Ákos főszerkesztőé lesz. A közlemény szerint a 4Sight az induláskor két év működéséhez elegendő finanszírozást biztosít. A Népszabadság név használatát a védjegy jogosultja, a Népszabadság Egyesület engedélyezte.

A Népszabadság kiadását 2016. október 8-án váratlanul függesztette fel a Mediaworks, egyszerre állítva le a nyomtatott lapot és az online oldalt.

A kiadó akkor gazdasági okokra hivatkozott: közlése szerint a lap példányszáma tíz év alatt 74 százalékkal esett, és 2007 óta több mint 5 milliárd forint veszteséget halmozott fel. A szerkesztőség munkatársait szombat reggel értesítették a döntésről, miközben éppen költözés zajlott a szerkesztőségnél.

A döntés politikai hátteréről azonnal komoly vita alakult ki: a szerkesztőség több vezetője és kormánykritikus szereplők úgy vélték, hogy nem pusztán üzleti döntés született. Néhány héttel később, október 25-én a Mediaworks egészét megvásárolta a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozóként számon tartott Opimus Press Zrt. Az új tulajdonos akkor még azt közölte, hogy megvizsgálja a Népszabadság újraindításának lehetőségét, ezt azonban végül nem tette meg.

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