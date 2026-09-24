Véget ért a Nézőpont önvizsgálata, a jövőben nem a pártpreferencia-kutatásokra fókuszálnának

A hétfői közleményben – amit a 444 szúrt ki – az áll:
A jövőben nem pártpreferencia-adatokat publikálunk elsősorban, hanem mélyebb összefüggésekre rámutató, kutatásalapú elemzéseket. Célunk, hogy a gondolkodó magyar emberek valóságismeretét bővítsük és ennek érdekében április után visszatérünk a magyar nyilvánosságba is. A jövőben kutatási jelentéseink módszertani és az adatfelvételre vonatkozó információi részletesebbek, a korábbiaknál transzparensebbek és minden érdeklődő számára elérhetőek lesznek.
Mint emlékezetes, a választások előtt a Nézőpont olyan közvélemény-kutatási számokat közölt, amik nagyon távol álltak a tényleges, április 12.-ei eredménytől: az intézet szűk fideszes győzelmet várt, amiből végül tiszás kétharmad lett. Ahogyan a 21 Kutatóközpont akkori számításából látható, ezzel az ő várakozásaik voltak a legmesszebb a valós adatoktól.
Érdekesség, hogy a Nézőpont most ösztöndíjat tervez indítani a hallgatóknak, kutatóknak, elemzőknek és médiumoknak, hogy hozzájáruljanak "a demokratikus közélet egyensúlyának fennmaradásához."
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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