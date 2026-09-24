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Vigyázat, vasárnap rövidített útvonalon jár a 2-es metró
Gazdaság

Vigyázat, vasárnap rövidített útvonalon jár a 2-es metró

MTI
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Karbantartás miatt csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró vasárnap hajnaltól délig - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint vasárnap déltől ismét a teljes vonalon jár majd a metró, addig

az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul, az Örs vezér terénél pedig a kőbányai oldali végállomásról. A pótlóbusz megáll majd a Kerepesi útra kanyarodás után, így az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni - írták.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy a belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át.

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A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a közútra, a csomópont túloldalán lévő 914-es és 950-es éjszakai buszok megállójába - olvasható a közleményben.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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