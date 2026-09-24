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Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás
Gazdaság

Vitézy bejelentette: több mint 40 év után végre megújult a magyar vasútállomás

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A MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként teljesen megújult a felsőzsolcai vasútállomás, így a kisebb településeken utazók is modern és akadálymentes környezetben vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A fejlesztésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Vitézy emlékeztetett: a felsőzsolcai állomásépületen 1983 óta nem végeztek átfogó rekonstrukciót, a most lezárult munkálatoknak köszönhetően azonban kívül-belül korszerűbbé vált az ingatlan. A beruházás során felújították a homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint akadálymentesítették az utasforgalmi épületet és a parkolót is. Emellett modernizálták az utasvárót és a mosdókat, rendezték az állomás közvetlen környezetét, és egy új, fedett kerékpártárolót is kialakítottak. Az utasok biztonságáról ezentúl új kamerás megfigyelő-, riasztó- és beléptetőrendszer gondoskodik.

A beruházás egy nagyobb szabású fejlesztéssorozat része. Az országos állomásfelújítási program célja a vidéki vasúti infrastruktúra modernizálása és a korábban leromlott állapotú állomások rendbetétele.

A program keretében országszerte több mint harminc állomást és megállóhelyet korszerűsítenek,

a munkálatok során klimatizálják a várótermeket, felújítják és akadálymentesítik a mosdókat, megújítják az épületek homlokzatát, valamint rendezik azok környezetét.

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"A vasút versenyképességét nemcsak az új vonatok és a pályafelújítások javítják, hanem az is, hogy az utasok milyen környezetben találkoznak a szolgáltatással" – hangsúlyozta Vitézy Dávid.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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