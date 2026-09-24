Washingtonon a világ szeme: megkezdődött Trump és Hszi találkozója

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Washingtonban tárgyal egymással, a kínai vezető több mint egy évtized után látogatott az Egyesült Államok fővárosába. A csúcstalálkozó legfontosabb témái között a kereskedelmi kapcsolatok, a technológiai verseny és a mesterséges intelligencia, valamint a biztonságpolitikai kérdések és Tajvan szerepelnek. Az előzetes várakozások alapján óriási új bejelentésekre nem kell számítani, a kereskedelmi "tűzszünet" fenntartása szempontjából azonban nagyon is fontos lehet a látogatás.

A kínai elnök ünnepélyes fogadása után már a nyitóbeszédek is elhangzottak, ahol Trump arról beszélt, hogy Hszivel "nagyszerű barátságot" alakítottak ki, és kapcsolatuk a kölcsönös tiszteleten alapul. Hozzátette, hogy a két ország képviselői egy kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolat kialakításán dolgoznak, többek között az amerikai mezőgazdasági termékek kínai piacra jutásának bővítésével.

Hszi Csin-ping válaszában a stabil és együttműködő amerikai–kínai viszony fontosságát hangsúlyozta.

Azt mondta, a két ország közötti különbségeket őszinte és folyamatos párbeszéddel kell kezelni, és azt is kérte, hogy a kínai vállalatokat méltányosan kezeljék az Egyesült Államokban.

A tárgyalások konkrét eredményeiről várhatóan csak később derül ki több: Trump és Hszi a Fehér Ház programja alapján magyar idő szerint péntek hajnali 1:55-kor szólal meg újra nyilvánosan. Közös sajtótájékoztató nem szerepel a programban, Washington és Peking várhatóan külön közleményben ismerteti majd, mire jutott a két fél.

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