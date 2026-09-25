Aláírni könnyű, betartani már nehezebb: miért akadt el a világ első nemzetközi AI-egyezménye?

Az elmúlt hetekben újra felrobbant a mesterséges intelligencia okozta világvége vita: kutatók, iparági szereplők és politikusok arról vitatkoznak, mennyire reális, hogy a következő generációs mesterséges intelligencia-rendszerek kicsúszhatnak az emberi kontroll alól. A legdrámaibb megszólalások már nem egyszerű adatvédelmi vagy munkaerőpiaci kockázatokról beszélnek, hanem globális katasztrófáról, sőt emberi kihalási kockázatról. Más szakértők szerint a pánik túlzó, és inkább elfedi a ma is létező, kézzelfogható problémákat: a diszkriminatív algoritmusokat, az átláthatatlan döntéshozatalt, a deepfake-eket, a piaci koncentrációt és az adatvédelmi visszaéléseket. Abban azonban mindkét oldal egyetért:
az AI-szabályozás már nem távoli jogászi luxustéma, hanem gazdasági, politikai és biztonsági kérdés.
Ezért volt nagy pillanat, amikor 2024 szeptemberében megnyitották aláírásra az Európa Tanács mesterséges intelligenciáról szóló keretegyezményét. A dokumentumot a nemzetközi jogi szakirodalom az első kötelező erejű nemzetközi AI-szerződésként tartja számon. A célja egyszerűen hangzik:
az AI fejlesztése és használata ne menjen szembe az emberi jogokkal, a demokráciával és a jogállamisággal.
A politikai támogatás látványos volt. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is az elsők között írta alá az egyezményt. Két évvel később azonban a kép már kevésbé ünnepélyes. A Mujib Jimoh nemzetközi jogász által elemzett állapot szerint 2026 szeptemberéig az egyezmény még nem lépett hatályba. Ehhez öt ratifikáció kellene, köztük az Európa Tanács legalább három tagállama részéről. Az Európa Tanács ratifikációs táblája alapján ekkor az Európai Unió volt az egyetlen szereplő, amely ténylegesen letétbe helyezte a szükséges okmányt.
Aláírás vagy ratifikáció? Az egyezménynek 2026 szeptemberében már több aláírója volt, köztük az Európai Unió, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Japán. Az aláírás azt jelzi, hogy az adott szereplő támogatja a szerződés célját, de önmagában még nem teszi teljes körűen kötelezővé az egyezményt. Ehhez ratifikációra van szükség, ezzel válik az állam vagy nemzetközi szervezet a szerződés tényleges részesévé.
Kemény jog, puha üzemmódban
Jimoh erre használja az „expressive hard law”, vagyis az expresszív kemény jog fogalmát. Ez elsőre jogászi zsargonnak tűnhet, de a lényege nagyon is érthető. Az egyezmény formája kemény:
- nem ajánlásról, nem etikai kódexről és nem sajtóközleményről van szó, hanem nemzetközi szerződésről;
- a működése viszont egyelőre inkább jelzésértékű, mert a tényleges intézményi mechanizmusai még nem indultak el.
Az államok tehát már most kapnak valamit az aláírással: elmondhatják magukról, hogy támogatják a világ első kötelező erejű nemzetközi AI-egyezményét, és kiállnak az emberi jogi alapú AI-szabályozás mellett. Ez reputációs haszon. Közben viszont az egyezmény elég tág és rugalmas ahhoz, hogy az aláírás önmagában még ne kényszerítse őket azonnali, részletes hazai szabályozási fordulatra.
Fontos ugyanakkor, hogy ez nem puszta látszat. A Bécsi Egyezmény 18. cikke alapján az aláíróknak már a ratifikáció előtt is tartózkodniuk kell az olyan lépésektől, amelyek meghiúsítanák a szerződés tárgyát és célját. Magyarul: az aláírás kevesebb, mint a teljes jogi kötöttség, de több, mint egy kirakatba rakható politikai gesztus.
Miért óvatosak a kormányok?
A lassú ratifikációnak több oka lehet. Az egyik prózai: egy nemzetközi szerződés aláírása sokszor könnyebb, mint a belső jóváhagyási folyamat végigvitele. A ratifikációhoz parlamenti döntés, minisztériumi egyeztetés, jogi megfelelőségi vizsgálat vagy új hazai szabályok előkészítése is kellhet.
A másik ok politikailag érzékenyebb. Ha az egyezmény hatályba lépne, elindulna a Részes Felek Konferenciájának munkája. Ez nem bíróság és nem szankcionáló hatóság, mégis fontos fórum lenne: értelmezné az egyezményt, figyelné a végrehajtást, és idővel közös elvárásokat alakíthatna ki arról, mit jelent a jogállami, emberi jogi alapú AI-szabályozás.
Ez már nem csupán szimbolikus terep. Az AI ma iparpolitikai és nemzetbiztonsági kérdés is. Sok kormány óvatos lehet minden olyan nemzetközi kerettel szemben, amely idővel szűkítheti a hazai szabályozási mozgásteret, különösen akkor, ha a versenytársak nem azonos ütemben vállalnak hasonló kötelezettségeket.
Az EU-nak volt mire építenie
Az Európai Unió azért tudott elsőként továbblépni, mert már elfogadta saját részletes AI-szabályozását, az EU AI Actet. Az uniós logika szerint az Európa Tanács egyezményének követelményeit elsősorban ezen a rendeleten és más uniós joganyagon keresztül lehet végrehajtani.
Ez üzleti oldalról sem mellékes. Az EU-ban működő vagy az EU piacára dolgozó cégeknek konkrét megfelelési kötelezettségekkel kell számolniuk:
- dokumentációval,
- kockázatkezeléssel,
- átláthatósági elvárásokkal,
- adatminőségi és
- irányítási követelményekkel.
A globális környezet viszont továbbra is töredezett. Más régiókban is vannak stratégiák, ágazati szabályok, hatósági iránymutatások és etikai keretek, de egységes nemzetközi AI-felügyeleti rendszer egyelőre nincs.
A cégeknek nem a joghiány, hanem a jogi káosz fájhat
A vállalatok számára a fő tanulság nem az, hogy „nincs szabályozás”. Sokkal inkább az, hogy túl sokféle szabályozási logika fut egymás mellett. Az egyik piacon részletes rendelet, a másikon puhább iránymutatás, a harmadikon nemzeti stratégia, a negyediken adatvédelmi vagy fogyasztóvédelmi szabályok alapján kell megfelelni.
Jimoh másik tanulmánya szerint közben formálódik egy közös nemzetközi elvi keret is: a méltányosság, az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a magánszféra védelme. Ezek nem teljesen új elvek, hanem meglévő emberi jogi követelmények AI-környezetre fordított változatai.
A világ első kötelező erejű nemzetközi AI-egyezménye ezért nem bukott meg, de még nem is indult be igazán - inkább tükröt tart a kormányok elé. Sok állam szívesen támogatja elvben az emberi jogi alapú MI-szabályozást, de a közös nemzetközi nyomon követésnél és értelmezésnél már langyosabbá válik a lelkesedés.
Mujib Jimoh nemzetközi jogász, a Meridiam Infrastructure North America Corp. washingtoni elemzője. LL.M. fokozatát a Duke University School of Law-on, jogi alapdiplomáját a University of Ibadanon szerezte, és Nigériában barrister and solicitorként jogosult jogi hivatás gyakorlására. A cikk alapjául szolgáló esszéje egy nagyobb kutatási projekt része, amely a mesterséges intelligencia nemzetközi jogi és szokásjogi kérdéseit vizsgálja.
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