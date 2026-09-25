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Gazdaság

Baleset miatt lezárták a M80-as autóutat

MTI
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Lezárták a M80-as autóutat Szentgotthárd és Körmend között Rönök közelében, ahol két autó frontálisan ütközött össze péntek délután; a tűzoltók szabadítottak ki két embert a roncsokból - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A balesetben egy lakóautó is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálat helikoptert küldött a sérültekért - tette hozzá az OKF.

Az Útinform azt írta, hogy a baleset miatt a 184-es kilométernél zárták le az utat teljes szélességében. Aki teheti, a 182-es, Vasszentmihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es, Rábafüzes csomópontban visszatérhet az autóútra.

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