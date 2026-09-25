Baleset miatt lezárták a M80-as autóutat
A balesetben egy lakóautó is megrongálódott. Az Országos Mentőszolgálat helikoptert küldött a sérültekért - tette hozzá az OKF.
Az Útinform azt írta, hogy a baleset miatt a 184-es kilométernél zárták le az utat teljes szélességében. Aki teheti, a 182-es, Vasszentmihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es, Rábafüzes csomópontban visszatérhet az autóútra.
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