Beindult az ország legnagyobb hibrid erőműve, amit később szélerőművekkel bővítenének

Átadták Hódmezővásárhelyen Magyarország legnagyobb hibrid naperőművét, amely 70 megawatt beépített napelem-teljesítményt és 80 megawattóra akkumulátoros tárolót kombinál. A tudatos túlméretezés és az energiatárolás révén a projekt a hálózati csatlakozási pont maximális kihasználására törekszik, az esti csúcsidőszakban is értékesítve a megtermelt áramot. A támogatás nélkül, piaci alapon működő erőmű áramát fix árú szerződésekben értékesítik hazai nagyvállalatoknak. A fejlesztők szélturbinákkal is bővítenék a telepet, ami akár 4700 teljes órára növelhetné a kihasználtságot, ám a frissen kiírt széltender egyelőre nem teszi lehetővé meglévő naperőművi csatlakozások mellé történő szélturbinaépítést.

A projekt egyik legérdekesebb része nem a mérete, hanem az, ahogyan a magyar megújuló-beruházások legszűkösebb erőforrásával bánik: a hálózati csatlakozással. Talán nem meglepő, hogy a csatlakozás ma az egyik legnagyobb akadálya az új erőműveknek, a magas csatlakozási díjak pedig már egyes fejlesztések gazdaságosságát is megkérdőjelezik.

Bár a beépített teljesítmény 70 megawatt, a hálózatra egyszerre legfeljebb 49,8 megawatt mehet ki. A napelemparkot tudatosan méretezték túl: ennek az az értelme, hogy reggel, késő délután és borult időben is közelebb járjon a termelés a hálózati plafonhoz, ugyanis ilyen körülmények között egy pontosan „kiméretezett" erőmű jóval a lehetősége alatt termelne.

A túlméretezés ára, hogy napos délben több áram keletkezik, mint amennyi a hálózatra kimehet. Egy hagyományos naperőműnél ezt a többletet egyszerűen visszaszabályozzák, vagyis elvész. Itt viszont a helyszínen elmondták:

a napelemek nagyjából 6 megawattal akkor is töltik az akkumulátorokat, amikor teljes teljesítménnyel termelnek a hálózatba.

A tárolók egyébként már akkor is tervben voltak, amikor a Portfolio tavaly októberben az építkezésen járt.

A tárolók, ha maximumon járnak, akkor a teljes 80 megawattórát két óra alatt tudják a hálózatba betáplálni, amit lassabb kitárolással el tudnak nyújtani. Ez azért lényeges, mert a magyar áramrendszer legdrágább órái a naplemente utáni esti csúcsok (valahol 17-22 óra között), amikor a napelemek már nem termelnek, a fogyasztás viszont még magas. Az augusztusi paksi kiesés idején éppen ezek az órák jelentették a legnagyobb terhet: a napi importszámla 0,6 milliárdról közel 4 milliárd forintra ugrott.

A megtermelt áramot a csoporthoz tartozó Green Cloud hosszú távú, fix árú áramvásárlási szerződésekben (PPA) értékesíti hazai nagyvállalatoknak. A projekt nem vesz igénybe KÁT- vagy METÁR-támogatást, vagyis a megtérülése teljes egészében a piacon múlik. Az akkumulátor emellett részt vesz a MAVIR automatikus frekvencia-helyreállítási tartalékpiacán (aFRR) is, ahol másodperceken belül le- vagy felszabályoz (segíti az áramhálózatot stabilan tartani), ha a rendszerirányító ezt kéri, és ezért külön díjat kap.

A következő lépés a szél lenne

A cég a telepen szélturbinákat is építene, és ennek oka ugyanaz, ami a túlméretezés mögött áll: a csatlakozási pont még jobb kihasználása. A helyszínen elhangzott számítás szerint a napelemek önmagukban nagyjából 2000 teljes órának megfelelő áramot juttatnak ki a csatlakozási ponton az év 8760 órájából.

Szélturbinákkal együtt ez 4700 órára nőhetne – és akkor még ott van a tároló is.

Ráadásul a cég szakemberei szerint ebben a Kárpát-medence előnyt jelent. Nyugat-Európa legtöbb szélparkjánál az uralkodó széljárás miatt a szeles és a napos órák nagyjából 20 százalékban esnek egybe, Magyarországon viszont – mivel itt a szél inkább az időjárási frontokhoz kötődik – ez az átfedés 5 százalék körül van. Vagyis kevesebb olyan óra akad, amikor egyszerre fúj a szél és süt a nap, és emiatt „túltermelés" keletkezik, és sokkal több olyan, amikor a kettő kiegészíti egymást, vagyis az egyik termel és a másik nem.

A szélerőművek építésére tizenhat év után most kiírt tender azonban erre a kombinációra nem ad lehetőséget, hiszen csak az előre kijelölt csatlakozási pontokra lehet pályázni, és nem teszi lehetővé, hogy a már meglévő naperőművi csatlakozásokra, azok mellé telepítsenek szélturbinát.

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Címlapkép forrása: Solar Markt Csoport (SZARKA_DAVID)