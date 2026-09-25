Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia

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Gates az NBC News Meet the Press című műsorában egyértelműen úgy fogalmazott, hogy senki sem tartja elegendőnek az önszabályozást. A milliárdos szerint a törvényhozóknak és a bűnüldöző szerveknek is be kell kapcsolódniuk a biztonsági garanciákról és ellenőrzési mechanizmusokról szóló vitába, a szabályozásnak pedig kötelező érvényűnek kell lennie. Hozzátette, hogy ez ugyan jelent némi többletterhet az iparágnak, de nem lassítja le drasztikusan a fejlesztéseket.

Gates a kockázatokat sem bagatellizálta el. Szerinte az AI már ma is elég fejlett ahhoz, hogy rossz szándékú szereplők kezében

akár egymilliárd halálos áldozatot követelő eseményeket idézzen elő.

Úgy vélte, soha nem létezett még olyan veszélyes fegyver, mint a rosszindulatú szereplők és a legújabb AI-eszközök kombinációja.

A hónap elején az Anthropic és az OpenAI vezérigazgatója, Dario Amodei és Sam Altman is amellett szólalt fel, hogy lassítani kellene a fejlett AI-rendszerek fejlesztésének ütemét. Nyilatkozataik azután érkeztek, hogy az Anthropictól nemrég távozott visszaélés-bejelentő, Jacob Coxon nyilvánosan bírálta mindkét céget, kijelentve, hogy egyenesen az önfejlesztő szuperintelligencia felé száguldanak, és az emberiség életével játszanak. Amodei külön kiemelte, hogy a hatékony szabályozáshoz szövetségi szintű és globális együttműködésre van szükség, utóbbi esetében Kínát is bevonva.

A politikai oldalon egyelőre nem mutatkozik hasonló elszántság. Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke elutasította, hogy rendkívüli ülésszakra hívja vissza a törvényhozókat a mesterséges intelligencia szabályozása érdekében, arra hivatkozva, hogy maguk az AI-cégek sem terjesztettek elő konkrét, szövetségi jogalkotást igénylő javaslatot. Johnson szerint nem szabad elhamarkodottan cselekedni, mert az árthat a nemzetbiztonságnak.

Tagállami szinten ugyanakkor már megindultak a folyamatok. Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó rendeletben hozott létre szakértői testületet az AI-biztonsági jogszabályok megerősítésére, Marylandben Wes Moore háromszintű szabályozási keretet vezetett be, New Yorkban pedig Kathy Hochul kormányzó új hivatalt alapított az AI-cégek jogi megfelelőségének felügyeletére.

Az iparági szereplők sem képviselnek egységes álláspontot. Míg a Microsoft elnöke, Brad Smith az ENSZ-ben bírálta a cégek közötti versenyfutást, és a légitársaságok analógiájával érvelt amellett, hogy a biztonságnak meg kell előznie a piaci versenyt, addig Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója elutasította az iparági szintű koordinációt, mondván, minden labornak magának kell felelősen kezelnie a felmerülő problémákat.

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