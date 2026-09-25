Budaörs megüzente: nem fizet több szolidaritási hozzájárulást

A polgármester a kincstár elnökének címzett, MTI-nek is megküldött levelében emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság maradéktalanul helyt adott a város alkotmányjogi panaszának. A testület kimondta, hogy a Budaörsre a tavalyi, 2025-ös évben kivetett 6,1 milliárd forintos hozzájárulás alaptörvény-ellenes volt, így az erről rendelkező előírást megsemmisítette. A visszautalásról azonban a bíróság nem határozott, így a tavaly befizetett pénzt az önkormányzat nem kapta vissza.
Wittinghoff Tamás kiemelte, hogy az állam idén már több mint négymilliárd forintot vont el a várostól.
Október 15-én további több mint egymilliárd forintot kellene átutalniuk, de a városvezetés úgy döntött, nem hajlandó tovább teljesíteni a miniszteri rendeletben előírt fizetést.
A településvezető végül nyomatékosan arra kérte az Államkincstár elnökét, hogy a kialakult jogi helyzet végleges rendeződéséig az állam ne alkalmazzon semmilyen, szerinte alkotmánysértő kényszerintézkedést – például bankszámlainkasszót – az önkormányzattal szemben.
Nagy kérdés, mi lesz erre a kormányzati és az államkincstári reakció. Az idei nagy költségvetési deficit mellett az állam nehezen engedheti meg magának, hogy elengedje a 2026-os, szolidaritási hozzájárulással (szola) kapcsolatos bevételeket. Márpedig ha Budaörs esetében engednek, akkor van rá esély, hogy más önkormányzat is bejelenti, hogy nem fizet. Az Alkotmánybíróság egyébként az idei szolával kapcsolatban nem mondta ki, hogy Alaptörvényt sértő módon szednék be, "csak" a tavalyi gyakorlatról állapították ezt meg. (Hivatalosan ráadásul csak Budaörs esetében - mivel ők indították a pert -, noha a beszedés pontosan ugyanúgy működött a többi önkormányzat esetében is.) Így a jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet alapján alkalmazhatnának inkasszót Budaörssel szemben, ha az októberi részletet nem fizeti ki.
Az ugyanakkor a polgármester álláspontját erősíti, hogy tarthatatlan állapot, hogy bírósági papírjuk van róla, hogy tavaly tisztességes eljárás nélkül vonták el tőlük a 6,1 milliárdot, de ezért ne kapjanak kompenzálást. Ahogy az is világos, hogy ugyan csak a tavalyi gyakorlatról mondta ki az Ab a tisztességes eljárás hiányát, azonban a beszedés 2026-ban sem különösebben változott, így egy újabb perben jó eséllyel arra juthatna az Alkotmánybíróság, hogy az idei évben is alaptörvény-ellenesen vonták el a szolát az önkormányzatoktól.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Katasztrófa a spéci kötvénypiacon: ilyet még csak kétszer láttunk a 2008-as pénzügyi válság óta
A legbiztonságosabbnak hitt kötvények is elértéktelenednek.
Az AI már részvényt is vesz helyettünk – új világ jön a kisbefektetőknek
Mit nyerhetünk a változásokkal, és milyen kockázatokra érdemes felkészülni?
Az Anthropic hatalmas megbízása felrakhatja az Akamait az AI-térképre
A 11,6 milliárd dolláros szerződés azt üzeni, hogy az AI-infrastruktúra piacán a nagy felhőóriások mellett is van hely.
Alapos ráncfelvarrást kapott Moszkva büszkesége: Ukrajna miatt átszabták az ötödik generációs Szu-57 vadászgépet
Komoly fejlesztéseket kapott.
Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől
Csak pár stratégiai kivétel van.
Hollandia kivezetné az uniós gáztárolási célokat, amivel Magyarország is jól járhatna
Fogyasztáshoz, ne kapacitáshoz kössék.
Ismét Európa legerősebb gazdasága menti meg Magyarországot? Öt pontban a 2026-os fordulatról
Mutatjuk, mi áll a háttérben.
Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen világszerte - Mutatjuk, melyik modelleket érinti
Esetleges kormánymű-meghibásodás miatt.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?