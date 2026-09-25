Budaörs megüzente: nem fizet több szolidaritási hozzájárulást

Budaörs önkormányzata nem fizeti be az októberben esedékes szolidaritási hozzájárulást, miután az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősített egy korábbi beszedést a várostól. Wittinghoff Tamás polgármester nyílt levélben kérte a Magyar Államkincstárat, hogy tartózkodjon az összeg behajtásától.

A polgármester a kincstár elnökének címzett, MTI-nek is megküldött levelében emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság maradéktalanul helyt adott a város alkotmányjogi panaszának. A testület kimondta, hogy a Budaörsre a tavalyi, 2025-ös évben kivetett 6,1 milliárd forintos hozzájárulás alaptörvény-ellenes volt, így az erről rendelkező előírást megsemmisítette. A visszautalásról azonban a bíróság nem határozott, így a tavaly befizetett pénzt az önkormányzat nem kapta vissza.

Wittinghoff Tamás kiemelte, hogy az állam idén már több mint négymilliárd forintot vont el a várostól.

Október 15-én további több mint egymilliárd forintot kellene átutalniuk, de a városvezetés úgy döntött, nem hajlandó tovább teljesíteni a miniszteri rendeletben előírt fizetést.

A településvezető végül nyomatékosan arra kérte az Államkincstár elnökét, hogy a kialakult jogi helyzet végleges rendeződéséig az állam ne alkalmazzon semmilyen, szerinte alkotmánysértő kényszerintézkedést – például bankszámlainkasszót – az önkormányzattal szemben.

Nagy kérdés, mi lesz erre a kormányzati és az államkincstári reakció. Az idei nagy költségvetési deficit mellett az állam nehezen engedheti meg magának, hogy elengedje a 2026-os, szolidaritási hozzájárulással (szola) kapcsolatos bevételeket. Márpedig ha Budaörs esetében engednek, akkor van rá esély, hogy más önkormányzat is bejelenti, hogy nem fizet. Az Alkotmánybíróság egyébként az idei szolával kapcsolatban nem mondta ki, hogy Alaptörvényt sértő módon szednék be, "csak" a tavalyi gyakorlatról állapították ezt meg. (Hivatalosan ráadásul csak Budaörs esetében - mivel ők indították a pert -, noha a beszedés pontosan ugyanúgy működött a többi önkormányzat esetében is.) Így a jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet alapján alkalmazhatnának inkasszót Budaörssel szemben, ha az októberi részletet nem fizeti ki.

Az ugyanakkor a polgármester álláspontját erősíti, hogy tarthatatlan állapot, hogy bírósági papírjuk van róla, hogy tavaly tisztességes eljárás nélkül vonták el tőlük a 6,1 milliárdot, de ezért ne kapjanak kompenzálást. Ahogy az is világos, hogy ugyan csak a tavalyi gyakorlatról mondta ki az Ab a tisztességes eljárás hiányát, azonban a beszedés 2026-ban sem különösebben változott, így egy újabb perben jó eséllyel arra juthatna az Alkotmánybíróság, hogy az idei évben is alaptörvény-ellenesen vonták el a szolát az önkormányzatoktól.

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