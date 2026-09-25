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Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől
Gazdaság

Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől

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A nemzetközi fejlesztési bankok drasztikusan visszavágták a fosszilis energiaprojektek finanszírozását: az Európai Beruházási Bank már 2019 óta nem hitelez új fosszilis beruházásokat, más intézmények pedig csak kivételes esetekben támogatnak gázprojekteket. Miközben a banki források elapadnak, Délkelet-Európa továbbra is erősen függ a földgáztól, és az orosz gáz 2027-re tervezett tilalma előtt sürgősen alternatív ellátási útvonalakat keres. A Világbank pénteken 175 millió eurós hitelt hagyott jóvá Szerbiának gázinfrastruktúra-fejlesztésre, a régióban pedig épül a Vertikális Gázfolyosó, amely görög LNG-termináloktól juttatna gázt Bulgárián, Románián és Magyarországon át Ukrajnáig. A regionális szereplők szerint azonban a banki finanszírozás és az uniós klímapolitika közötti ellentmondás egyre nagyobb kihívást jelent az energiabiztonság szempontjából létfontosságú projektek megvalósításában.

A megkérdezett intézményeknél a fosszilis projektek finanszírozása vagy teljesen leállt, vagy drasztikusan szűkült, a gázprojektek pedig már csak „kivételes körülmények" között kapnak pénzt

- emelik ki.

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Információ és jelentkezés

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2024-2028-as energiastratégiája egyre ritkább esetekre korlátozza a fosszilis beruházásokat, egy nagy bank pedig közölte:

teljesen felfüggesztette a gázprojektek finanszírozását, hogy a napenergiára, az akkumulátorokra és más tiszta technológiákra koncentráljon.

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Az Európai Beruházási Bank (EIB) már a 2019-es energiahitelezési politikájával leállította az új, kibocsátáscsökkentés nélküli fosszilis projektek finanszírozását. A bank szóvivője szerint a projekteket egyenként értékelik, és kivételesen akkor támogathatnak ilyet, ha nyomós közérdek – például élelmiszer- vagy vízbiztonság, humanitárius segítség vagy biztonsági szempont – indokolja.

Egyes bankok továbbra is támogatják a stratégiai gázdiverzifikációs projekteket. A Világbank pénteken 175 millió eurós hitelt hagyott jóvá Szerbiának egy gázinfrastruktúra-program első ütemére – jelentette be a közösségi médiában Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter. A projekt része a Niš és Velika Plana között tervezett vezeték egy szakasza, amely a miniszter szerint enyhíti a szűk keresztmetszeteket, hozzáférést ad alternatív ellátási útvonalakhoz, és erősíti az ellátásbiztonságot.

A beruházás egy egymilliárd eurós, tízéves program része, amely a még mindig nagyban orosz gáztól függő Szerbia gázszektorát modernizálná és diverzifikálná, az uniós piaci szabályokkal összhangban. Tavaly szeptemberben pedig a United Bulgarian Bank 102,26 millió eurós hitelt nyújtott a bolgár gázrendszer-üzemeltetőnek, a Bulgartransgaznak a Vertikális Gázfolyosóra, amely évente akár 10 milliárd köbméter gázt szállíthat Görögországból az ukrán tárolók felé.

A gázkereslet a kereskedők szerint

rövid távon továbbra is erős Európában, a magasabb árak, az iráni konfliktus, az alacsony tárolói szint és az atom- és vízerőművek termelését visszavető tartós aszály ellenére is.

Délkelet-Európa áramtermelési mixében a gázerőművek továbbra is kulcsszerepet játszanak, a regionális energiacégek pedig az orosz gáz 2027-re tervezett tilalma előtt aktívan keresnek alternatív forrásokat.

Egy regionális gázrendszer-üzemeltető név nélkül nyilatkozó forrása szerint a rendszerirányítók közben új útvonalakba fektetnek, de nehezen jutnak hozzá a forrásokhoz.

Az olyan projektek finanszírozása, mint a Vertikális Gázfolyosó vagy az új LNG-terminálok, korlátozott. Papíron az EU támogatja a kulcsfontosságú gázinfrastruktúrát, a valóságban azonban a banki finanszírozás korlátozott vagy nem létezik

– mondta a forrás.

A Vertikális Gázfolyosó Magyarországon is áthalad: a görög LNG-terminálokról érkező, főként amerikai gázt juttatná el Bulgárián, Románián, Magyarországon és Szlovákián át egészen Ukrajnáig és Moldováig. Az FGSZ szerint a régió a következő években több mint 30 milliárd köbméteres éves gázellátási hiánnyal nézhet szembe az orosz import visszaszorulása miatt – vagyis a folyosó kiépítése pont az a projekt, amelyre a bankok a legnehezebben adnak pénzt.

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