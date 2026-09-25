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Érdekes, de ellentmondásos munkaerőpiaci folyamatok vannak Magyarországon
Gazdaság

Érdekes, de ellentmondásos munkaerőpiaci folyamatok vannak Magyarországon

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Augusztusban összességében folytatódott a munkaerőpiac lassú élénkülése Magyarországon. Ugyanakkor az adatok több érdekes folyamatra is rámutatnak.
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Információ és jelentkezés

2026 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer főt tett ki, eközben a munkanélküliek száma 229 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Mindhárom adat növekedést mutat, ezért érdemes egy kicsit a számok mögé nézni.

Foglalkoztatás

A nyár végén folytatódott a foglalkoztatottak számának év elején megindult fordulata: mind a teljes körben, mind a szűrt adatok alapján kitartott az emelkedés, igaz, az előző hónaphoz képest már csak minimális mértékben. Az emelkedéssel a korábbi két év foglalkoztatáscsökkenésének egy részét már ledolgozta a munkaerőpiac, a havi adatok az egy évvel korábbinál már magasabb szintet jeleznek (a háromhavi átlag mutatója még kicsi elmaradást mutat éves alapon).

A foglalkoztatási helyzet javulása összességében jó hír, a gazdasági aktivitás erősödésére utal.

Munkanélküliség

A munkanélküliek száma a KSH modellbecslése szerint 222 ezer főről 229 ezerre nőtt (emelkedést mutat a háromhavi, illetve az ebből számolt nyers havi adat is). Bár a növekedés nem nagy, a munkanélküliségi rátában két tized százalékpontos emelkedést jelent. Igaz, messzebbről nézve az állástalanok aránya meglehetősen stabilan alakul, harmadik éve 4,5% körül ingadozik.

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Első pillantásra a foglalkoztatási és munkanélküliségi adat ellentmondó képet sugall a hazai munkaerőpiaci állapotáról, ám ez nem ritka eset, és van is rá magyarázat.

Aktivitás

Ha a foglalkoztatottak és munkanélküliek száma is emelkedik, az azt jelenti, hogy összességében többen vannak a munkaerőpiacon. Jól látható ez az alábbi ábrán, ahol viszonylag éles fordulat zajlik hónapok óta:

Jelenleg mintegy 50 ezerrel több ember dolgozik vagy keres aktívan munkát, mint az év elején. (A szám mintavételes statisztikából adódik, aminek van egy természetes pontatlansága, tehát inkább a tendenciát érdemes figyelni.) A mintázat hasonló a foglalkoztatottaknál látottnál: egy hosszabb esést követően látunk korrekciót.

A munkapiacon jelen lévők száma úgy tud emelkedni, hogy közben a demográfia ellene dolgozik: az aktív korú népesség folyamatosan fogy Magyarországon, vagyis

egyre kevesebb emberből jelenik meg egyre több a munkaerőpiacon.

A 15-74 éves népesség száma most először 7,1 millió fő alá csökkent.

Ezekből a folyamatokból természetesen következik, hogy az aktivitási ráta emelkedik, vagyis a munkaképes korú népességből arányaiban egyre többen vannak jelen a munkaerőpiacon. Az aktivitási ráta hajszál híján 69 százalékra emelkedett, az utóbbi három hónapban sorra új történelmi csúcsokat beállítva:

Ennek azért van különös jelentősége, mert az elmúlt évek csökkenő foglalkoztatási számait látva megfogalmazódott a kérdés, hogy ez mennyire a pangó gazdaság, és mennyire a demográfiai folyamatok (népességcsökkenés) következménye. Erre egzakt választ most sem tudunk adni, de két dolog jól látszik:

  1. A konjunktúra javulásával a munkaerőpiac is magára talált és ciklikus alapon emelkedőben van.
  2. Ebben a demográfiai tényező legfeljebb fékezni tud, de teljesen nem tudja eliminálni a javulást.

Ez azt jelenti, hogy még mindig létezik az a jelenség, hogy kevesebb emberből is tudnak többen dolgozni. Ez a hatás ugyan már nem olyan erős, mint a nyugdíjkorhatár-emelés időszakában, de elegendő arra, hogy a demográfiai determinációknak legalább részben ellentartson. Hogy miért tud még mindig megjelenni ez a hatás, az mélyebb vizsgálatot igényelne. Úgy tűnik, hogy a populáció általános munkaképessége, munkavállalási hajlandósága most is tud erősödni, amikor a munkaerőpiaci reformok hatásai már kifutottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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