Felcsillant a remény, jelentős mínuszban az olajár

Az olajárak pénteken mintegy három százalékkal estek, miután az amerikai–iráni tárgyalások felcsillantották a megegyezés reményét. Mindeközben a jemeni húszik Szaúd-Arábia elleni fokozódó támadásai továbbra is komoly kockázatot jelentenek a közel-keleti kínálatra nézve.

A Brent jegyzése 3,4 százalékkal, míg a WTI 3 százalékkal csökkent. Heti szinten a Brent nagyjából egy, a WTI pedig közel kilenc százalékot veszített az értékéből.

New Yorkban az amerikai és iráni tárgyalófelek egy olyan szakaszos megállapodás lehetőségét vizsgálják, amelynek értelmében Teherán megnyitná a Hormuzi-szorost, Washington pedig feloldaná az Irán elleni gazdasági blokádot

– közölték a tárgyalásokhoz közel álló források. A Kpler hajókövető adatai szerint a szoroson áthaladó nyersolajforgalom a szeptember 20-ával kezdődő héten 33,7 millió hordót tett ki, ami nagyjából az előző heti szinten maradt. A forgalmat 19 tanker bonyolította, amelyek többsége szaúdi, kisebb részben iraki nyersolajat szállított.

A közel-keleti helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy szaúdi, török és pakisztáni katonai vezetők egyeztetnek a Szaúd-Arábiának nyújtandó segítségről az iráni támogatású húszik támadásaival szemben. A húszik ismétlődő csapásai megzavarták az olajszállításokat a világ legnagyobb energiaexportőrétől, amióta február 28-án az amerikai–izraeli, Irán elleni csapásokkal kiszélesedett a közel-keleti konfliktus.

Az Egyesült Államokban a dízelexport esetleges betiltásáról szóló washingtoni felvetés tovább szélesíti a WTI és a Brent közötti árkülönbözetet, ami arra utal, hogy a piac az amerikai finomítók termeléscsökkenésével számol. A Brent WTI-hez képest mért felára csütörtökön már a második egymást követő napon érte el a májusi csúcsot. Emellett Donald Trump elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott tárgyalásokon egyértelművé tette, hogy Kína Iránnak nyújtott segítsége elfogadhatatlan – jelentette ki David Perdue pekingi amerikai nagykövet.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az Egyesült Államok az Egyesült Arab Emírségeket javasolta egy háromoldalú ukrán–orosz–amerikai találkozó helyszínéül a több mint négy éve tartó háború lezárásáról szóló tárgyalásokhoz. Közben dróncsapás érte a novosahtyinszki orosz olajfinomítót, amely átmenetileg leállt. Egy esetleges megegyezés lehetővé tenné, hogy Oroszország – amely 2025-ben a világ harmadik legnagyobb nyersolajtermelője volt az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia mögött – növelje energiaexportját.

Forrás: Reuters

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