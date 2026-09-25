Hol indulhat a következő energetikai beruházási hullám? Két hét múlva fókuszban a Portfolio csúcskonferenciáján

Új termelőkapacitások, energiatárolók, hálózatfejlesztések: a magyar energetikában számos területen nyílhat tér a beruházások előtt. A megvalósításhoz azonban a technológia önmagában kevés. Kiszámítható szabályozásra, finanszírozásra és olyan üzleti modellekre is szükség van, amelyek változó energiaárak mellett is működnek.

Hol találkozhatnak a rendszer igényei és a befektetők várakozásai?

A Portfolio Energy Investment Forum ezt a kérdést is több oldalról járja körül.

A hosszú távú döntésekhez a kormányzati irányok adják az egyik legfontosabb támpontot. Tótth András energetikai államtitkár a magyar energiapolitika következő négy évének prioritásairól beszél. A beruházások szabályozási lehetőségeit és akadályait Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere mutatja be, míg Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a fejlesztések rendszerszintű újragondolásáról tart előadást.

A vállalatvezetők két panelbeszélgetésben vitatják meg, mire kell felkészülni a krízisek után. A résztvevők között lesz Beck Zsófia, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, valamint Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese is. A beszélgetések lehetőséget adnak arra, hogy a stratégiai elképzeléseket a beruházási és működési tapasztalatokkal is összevessék.

A termelés, a kereskedelem és a hálózatok szempontjai egyaránt megjelennek a programban: Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója, Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója, Tokai Magdolna, az Alteo vezérigazgató-helyettese és Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ és az OPUS TITÁSZ vezérigazgatója is részt vesz a vezetői eszmecserében.

De mely technológiák indíthatják el a következő nagy beruházási hullámot?

A szélenergia, a biogáz és a geotermia lehetőségeiről szóló panelben Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, az MMESZ alelnöke és Molnár Gábor, a MET Asset Management technológiai és tervezési területének igazgatója is megszólal. A beruházói elképzelések mellett a szabályozói szempontokat Bárdi Barnabás, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője képviseli.

A tervek után a pénzről is beszélni kell. Milyen szerepet kaphatnak az állami és uniós források, és mire hajlandó tőkét adni a piac? A finanszírozási blokkban Kis Ferenc, az Európai Beruházási Bank energetikai mérnöke és Kulcsárné Takács Krisztina, a SolServices pénzügyi igazgatója is részt vesz a magyar energiapiac befektetési lehetőségeiről szóló beszélgetésben.

Mindemellett az esemény remek networking lehetőséget is biztosít!

A szakmai programot kísérő szünetekben és személyes találkozókon a résztvevők új üzleti kapcsolatokat építhetnek, egyeztethetnek leendő partnereikkel, és továbbvihetik az előadásokon felmerülő kérdéseket.

Címlapkép forrása: Portfolio