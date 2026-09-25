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Hol indulhat a következő energetikai beruházási hullám? Két hét múlva fókuszban a Portfolio csúcskonferenciáján
Gazdaság

Hol indulhat a következő energetikai beruházási hullám? Két hét múlva fókuszban a Portfolio csúcskonferenciáján

Portfolio
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Mely energetikai beruházásoknak kedvezhetnek a következő évek, honnan érkezhet hozzájuk finanszírozás, és milyen döntésekre készülnek a piac meghatározó szereplői? Az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumon a kormányzati prioritások mellett a vállalatvezetői tervek, az új technológiák és a befektetési lehetőségek kerülnek fókuszba - kedvezményes jegyek már csak 2 napig!

Új termelőkapacitások, energiatárolók, hálózatfejlesztések: a magyar energetikában számos területen nyílhat tér a beruházások előtt. A megvalósításhoz azonban a technológia önmagában kevés. Kiszámítható szabályozásra, finanszírozásra és olyan üzleti modellekre is szükség van, amelyek változó energiaárak mellett is működnek.

Hol találkozhatnak a rendszer igényei és a befektetők várakozásai?

A Portfolio Energy Investment Forum ezt a kérdést is több oldalról járja körül.

A hosszú távú döntésekhez a kormányzati irányok adják az egyik legfontosabb támpontot. Tótth András energetikai államtitkár a magyar energiapolitika következő négy évének prioritásairól beszél. A beruházások szabályozási lehetőségeit és akadályait Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere mutatja be, míg Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a fejlesztések rendszerszintű újragondolásáról tart előadást.

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A vállalatvezetők két panelbeszélgetésben vitatják meg, mire kell felkészülni a krízisek után. A résztvevők között lesz Beck Zsófia, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, valamint Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese is. A beszélgetések lehetőséget adnak arra, hogy a stratégiai elképzeléseket a beruházási és működési tapasztalatokkal is összevessék.

A termelés, a kereskedelem és a hálózatok szempontjai egyaránt megjelennek a programban: Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója, Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója, Tokai Magdolna, az Alteo vezérigazgató-helyettese és Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ és az OPUS TITÁSZ vezérigazgatója is részt vesz a vezetői eszmecserében.

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről. Összes előadó
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
dr. dr. Bacsa György
dr. dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
Balástyai Márk
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
Bali Gábor
Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
Bán Zoltán
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bárdi Barnabás CFA CFA
Bárdi Barnabás CFA CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Batta Gergő
Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
Beck Zsófia
Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
ifj. ifj. Chikán Attila
ifj. ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgat
Alteo
Fehér Róbert
Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Fejes Tibor
Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
Fekete Mariann
Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
Ferencz I. Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs
elnök-vezérigazgató
Földgázszállító Zrt.
Fritsch László
Fritsch László
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
MVM ONEnergy
Grébecz Károly
Grébecz Károly
főosztályvezető (Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Herczeg Sándor
Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hiezl Tamás
Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Alexis Honner
Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
Hörömpöli-Tóth Levente
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
Jamniczky Zsolt
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
dr. dr. Juhász Edit
dr. dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kádár Márton
Kádár Márton
kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője
MAVIR
Kellényi István
Kellényi István
managing partner
Bitmist
Kis Ferenc
Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
Králik Gábor
Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
Dr. Dr. Légrádi Gergely
Dr. Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Mariana Liakopoulou
vezető szabályozási tanácsadó
Equinor
Maár Péter
Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
Molnár Gábor
Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
Molnár Gábor
Molnár Gábor
technológiai és tervezési terület igazgató
MET Asset Management
Nagy Zsuzsa
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
Novák Csaba
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
dr. dr. Pap Gabriella
dr. dr. Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables Kft.
Racsek Dániel
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
Ságodi Attila
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
Sipos Mirjam
Sipos Mirjam
Speaker és Projekt Manager
Portfolio
Szekeres Eszter
Szekeres Eszter
CEO
MET Hungary Ltd., MET Central Europe
Szépfy Márton
Szépfy Márton
CEO
E2 Hungary Zrt.
Takácsné Tóth Borbála
Takácsné Tóth Borbála
vezető kutató
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK)
Tokai Magdolna
Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
Torda Balázs
Torda Balázs
vezérigazgató
OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Tótth András
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
Veres Zsolt
Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
dr. dr. Guntram Würzberg
dr. dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
Katja Yafimava
vezető kutató
Oxford Institute for Energy Studies
Zhang Heng
energetikai szakértő

De mely technológiák indíthatják el a következő nagy beruházási hullámot?

A szélenergia, a biogáz és a geotermia lehetőségeiről szóló panelben Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, az MMESZ alelnöke és Molnár Gábor, a MET Asset Management technológiai és tervezési területének igazgatója is megszólal. A beruházói elképzelések mellett a szabályozói szempontokat Bárdi Barnabás, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője képviseli.

A tervek után a pénzről is beszélni kell. Milyen szerepet kaphatnak az állami és uniós források, és mire hajlandó tőkét adni a piac? A finanszírozási blokkban Kis Ferenc, az Európai Beruházási Bank energetikai mérnöke és Kulcsárné Takács Krisztina, a SolServices pénzügyi igazgatója is részt vesz a magyar energiapiac befektetési lehetőségeiről szóló beszélgetésben.

Mindemellett az esemény remek networking lehetőséget is biztosít!

A szakmai programot kísérő szünetekben és személyes találkozókon a résztvevők új üzleti kapcsolatokat építhetnek, egyeztethetnek leendő partnereikkel, és továbbvihetik az előadásokon felmerülő kérdéseket.

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Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

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