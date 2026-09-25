Hollandia kivezetné az uniós gáztárolási célokat, amivel Magyarország is jól járhatna

A holland kormány az uniós gáztárolási feltöltési célok jelenlegi formájának kivezetését sürgeti, mivel azok aránytalanul nagy terhet rónak a jelentős tárolókapacitással rendelkező tagállamokra. Hollandia azt javasolja, hogy a célokat ne a tárolókapacitáshoz, hanem a tényleges gázigényhez kössék. A holland tárolók jelenleg 57 százalékon állnak, miközben az európai irányadó gázár éppen a holland piachoz kötődő TTF-en 2022 vége óta nem látott szintekre emelkedett. A változtatás a magyar helyzetet is megkönnyítené, mivel Magyarország fogyasztásarányosan Európa egyik legnagyobb tárolórendszerét működteti.

Az uniós gáztárolási célok jelenlegi formájukban történő kivezetését sürgeti a holland kormány

- derül ki Stientje van Veldhoven-van der Meer klímapolitikáért és zöld növekedésért felelős miniszter parlamentnek küldött pénteki leveléből, amit a Montel írt meg.

A miniszter szerint a feltöltési célok aránytalanul nagy terhet rónak azokra a tagállamokra, amelyek jelentős tárolókapacitással rendelkeznek. Az uniós szabály ugyanis a tárolók kapacitásához köti a célt: minden tárolóval rendelkező tagállamnak ugyanakkora százalékig kell feltöltenie a saját tárolóit. Ez egy nagy tárolóparkkal rendelkező országnak arányaiban sokkal több gáz betárolását jelenti, mint egy kicsinek, függetlenül attól, mennyi gázt fogyaszt valójában - emelték ki.

A holland kormány ezért azt javasolja, hogy a célokat a tagállamok gázigényéhez, ne a tárolókapacitásukhoz kössék.

Ha az uniós célok mégis megmaradnak, a holland kormány azt szeretné, ha az uniós szabályok a gázkereskedőket köteleznék elsőként a tárolók feltöltésére. A változtatások a miniszter szerint sem ezt, sem a következő telet nem érintenék, rövid távon marad a jelenlegi szabályozás.

A holland kormány ebben a hónapban 74-ről 64 százalékra csökkentette a téli gáztárolási célját, élve az uniós szabályok nyújtotta rugalmassággal. Az Európai Bizottság a nehéz piaci helyzetre tekintettel 2026-ra 90-ről 80 százalékra mérsékelte az általános elvárt szintet, és a tagállamok a teljesítést december 1-jéig kitolhatják.

A holland tárolók a Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint 57 százalékon állnak. Ez azért is figyelemre méltó, mert az európai gázár irányadó jegyzése, a TTF éppen a holland piachoz kötődik – amely az elmúlt hetekben 2022 vége óta nem látott szintekre emelkedett.

Két hét tartalék: a rendszerirányító szerint ez kevés. A holland kormány azt is megvizsgálta, hogyan lehetne bővíteni a stratégiai gáztartalékot, ha az uniós célok megszűnnének. Az állami EBN energiavállalat erre a télre egy 5 terawattórás stratégiai tartalékot épít, amely ellátási válság esetén két hétre elegendő plusz gázt biztosít. A kormány azt is felmérte, hogy a tartalékot akár 72 terawattórásra, vagyis további 90 napnyi ellátásra is bővíteni lehetne.

Vizsgálták az úgynevezett párnagáz bevonását is: ez az a gázmennyiség, amelynek állandóan a tárolóban kell maradnia, hogy fenntartsa a kitermeléshez szükséges nyomást. Ennek a kormány szerint azonban jelentős jogi és műszaki korlátai vannak. A holland gázrendszer-üzemeltető, a Gasunie szerint a kéthetes tartalék értelmes első lépés, de egy elhúzódó ellátási zavar ellen nem nyújt elég védelmet. Az állami vállalat arra sürgette a kormányt, hogy készüljön fel egy több hónapig tartó ellátási válságra, mert Hollandia egyre inkább a nemzetközi gázimporttól függ.

Magyarország ugyanebben a cipőben jár. A holland érvelés magyar szemmel is ismerős. A hazai tárolókapacitás 6,3 milliárd köbméter, miközben az éves fogyasztás 8,5-9 milliárd köbméter körül alakul,

így fogyasztásarányosan Magyarország Európa egyik legnagyobb tárolórendszerét működteti.

Egy ilyen változtatás ezért a magyar tárolók feltöltésének kényszerét is enyhítené.

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