Karácsony Gergely: Nagyon közel van a megállapodás a kormánnyal

Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, Karácsony Gergely szerint pedig már "nagyon közel" vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi.

A Fővárosi Közgyűlés szeptember 25-i ülésén Karácsony Gergely részletesen beszélt arról, hogyan haladnak a kormány és Budapest közötti tárgyalások a főváros egyre súlyosabb pénzügyi problémáinak rendezéséről.

A helyzet azért sürgető, mert a főváros pénzügyi mozgástere gyakorlatilag elfogyott. A szeptemberben befolyt 118 milliárd forintos iparűzésiadó-előlegből Budapest rendezte a folyószámlahitelét, szeptember végére azonban szinte teljesen kiürül a kassza. Az október eleji bérek kifizetését még biztosítani tudják, október 15-én viszont 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás válna esedékessé, amelyre biztosan nem lesz elegendő forrás. A főváros ezért kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stopot is bevezetett.

Karácsony: heteken belül létrejöhet a megállapodás

Karácsony a pénzügyi helyzetről elmondta, hogy a politikai szintű találkozókat szakértői tárgyalások követték.

Azt gondolom, hogy [az egyeztetések] eléggé előrehaladott állapotban vannak, és joggal remélhetjük azt, hogy belátható időn belül, heteken belül meg fogunk tudni állapodni Magyarország kormányával a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről az idei évet illetően. Az a reményünk, hogy egy olyan megállapodást tudunk kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester több információra vonatkozó kérésére a főpolgármester néhány arra vonatkozó részletet is elárult, hogy milyen érveket hangoztatnak a tárgyalások során.

"Néhány dolgot hozzá tudok tenni ahhoz, amit mi viszünk a tárgyalóasztalhoz. Egyrészt viszünk megnyert bírósági pereket. És visszük azt az alkotmánybírósági határozatot is, ami azt mondja, hogy azokat a pereket is meg fogjuk nyerni, amiket még a bíróság nem tűzött ki. Ez azt jelenti, hogy a teljes önkormányzati finanszírozást érintő módon is, az új kormánynak korrigálnia kell a szolidaritási hozzájárulásnak a rendszerét."

Egy hétfői alkotmánybírósági döntés valóban arra hívta fel a kormányt, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét dolgozza át. Ebből nehéz nem arra következtetni, hogy a mostani szisztéma még mindig alaptörvény-ellenes lehet, így a következő évre vonatkozóan mindenképpen szükséges lenne megváltoztatni.

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Karácsony szerint a hozzájárulás átalakításáról intenzív egyeztetés zajlik az önkormányzati szövetségekkel is. Úgy fogalmazott:

"Hétfőn lesz egy egyeztetés a vidékfejlesztési tárcával, ahova az összes önkormányzati szövetség meghívást kapott, hiszen az Alkotmánybíróság a jogalkotót arra hívta föl, hogy január 1-ig meg kell alkotni egy olyan új kiegyensúlyozó mechanizmust az önkormányzati rendszeren belül, ami a szolidaritási hozzájárulás eredeti célját célozza, de mind a beszedés, mind pedig a folyósítás oldalán azokat az alkotmányos aggályokat, amelyek miatt az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nevezte a mostani jogi szabályozást, ezeket orvosolja. Biztosan része ennek a megoldáskeresésnek, hogy ennek a mértékét is csökkenteni kell."

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. A konferencián Karácsony Gergely főpolgármester is részt vesz majd az önkormányzati rendszer aktuális kérdéseiről szóló panelbeszélgetésen. Információ és jelentkezés

Az első FKT-ülésen lezárnák a tárgyalásokat

Karácsony szavai alapján a készülő pénzügyi megállapodás szorosan összekapcsolódhat a most újrainduló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsával. Az Országgyűlés szeptember 22-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely törvényi szintre emelte a testület működését. Az FKT-ban öt kormányzati és öt fővárosi tag ül majd, elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, döntéseit pedig konszenzussal hozza meg.

A főpolgármester szerint az első FKT-ülés egyben a finanszírozási tárgyalások lezárásának fóruma is lehet:

A parlament, amikor meghozta azt a döntést, hogy létrehozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, ebben a helyzetben azt is beleértjük ebbe, hogy az első FKT-ülésen le kell zárni ezeket a tárgyalásokat, és el kell mondani azt, hogy milyen finanszírozási mechanizmusban gondolkodunk. Még egyszer mondom, nagyon közel vagyunk ehhez a megoldáshoz.

A kormány részéről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy héttel korábban maga is arról beszélt, hogy Budapest nehéz likviditási helyzete "nem vitás", ugyanakkor a felek között volt vita arról, pontosan mekkora összeg hiányzik a főváros működéséhez.

A főpolgármester végül arról is beszélt, hogy ha a mostani helyzetet sikerül rendezni, akkor sok-sok éve nem látott fejlődés jöhet. "Legjobb szívvel reménykedjünk abban, hogy ez az időszak a rövid távú pénzügyi problémák megoldása után és az európai uniós források felhasználásával megint egy prosperáló időszaka lesz Budapestnek."

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