Kármán András bejelentette a Magyar Államkincstár új vezetőjét

A kinevezett elnök több mint két évtizedes felsővezetői múlttal rendelkezik. Szakmai pályafutása során a biztosítási és nyugdíjpénztári szektorban, a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment területén is dolgozott. Hazai és nemzetközi nagyvállalatok élén jelentős gyakorlatot szerzett a szervezeti és digitális átalakítások levezénylésében.

Az új vezetővel szembeni alapvető elvárás

egy rugalmasabb és gyorsabb kifizetéseket biztosító hivatal kialakítása, amelynek része a jelenlegi nyugdíj-kifizetési rendszer korszerűsítése is.

Szintén kiemelt feladata az intézmény informatikai kiszolgáltatottságának csökkentése. Ennek érdekében meg kell erősítenie a kincstár informatikai biztonságát, bővítenie kell a lehetséges külső szolgáltatók körét, miközben a belső szakmai kompetenciákat is fejlesztenie kell.

A kinevezéshez kapcsolódó elvárások kiterjednek a felelős gazdálkodás megteremtésére is. A szervezetnek felül kell vizsgálnia a korábbi beszerzési gyakorlatokat, és ésszerűsítenie kell a kiadásokat, különös tekintettel az informatikai szolgáltatások költségeinek csökkentésére.