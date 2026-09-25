20°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kármán András bejelentette a Magyar Államkincstár új vezetőjét
Gazdaság

Kármán András bejelentette a Magyar Államkincstár új vezetőjét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Slánicz Béla veszi át a Magyar Államkincstár vezetését 2026. szeptember 28-tól. Az új elnök fő feladata az intézmény modernizálása, a kifizetési rendszerek megújítása, valamint az informatikai és gazdálkodási folyamatok hatékonyabbá tétele lesz – jelentette be közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A kinevezett elnök több mint két évtizedes felsővezetői múlttal rendelkezik. Szakmai pályafutása során a biztosítási és nyugdíjpénztári szektorban, a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment területén is dolgozott. Hazai és nemzetközi nagyvállalatok élén jelentős gyakorlatot szerzett a szervezeti és digitális átalakítások levezénylésében.

Az új vezetővel szembeni alapvető elvárás

egy rugalmasabb és gyorsabb kifizetéseket biztosító hivatal kialakítása, amelynek része a jelenlegi nyugdíj-kifizetési rendszer korszerűsítése is.

Szintén kiemelt feladata az intézmény informatikai kiszolgáltatottságának csökkentése. Ennek érdekében meg kell erősítenie a kincstár informatikai biztonságát, bővítenie kell a lehetséges külső szolgáltatók körét, miközben a belső szakmai kompetenciákat is fejlesztenie kell.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

Tanács Zoltán bejelentette, büntetőfeljelentést tesz a kormány a félkész ingatlan-nyilvántartási rendszer miatt

Rendkívüli fejlemény a Schadl-ügyben: Rogán Antalt és Varga Juditot is meghallgatja a parlamenti bizottság

A kinevezéshez kapcsolódó elvárások kiterjednek a felelős gazdálkodás megteremtésére is. A szervezetnek felül kell vizsgálnia a korábbi beszerzési gyakorlatokat, és ésszerűsítenie kell a kiadásokat, különös tekintettel az informatikai szolgáltatások költségeinek csökkentésére.

Kapcsolódó cikkünk

Asztalra csapott a Nyugdíjguru: minimum meg kellene duplázni a legszegényebb nyugdíjasokra célzott juttatásokat

Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Meteorológiai blokád épül Európa felett: szokatlan meleg és szárazság közelít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility