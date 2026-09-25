Kiderült: gyökeres és szokatlan fordulat jön Magyarország időjárásában

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a pénteki, helyenként még előforduló záporokat követően

szombattól gyökeres fordulatot vesz az időjárás.

Egy kiterjedt magasnyomású légköri rendszer határozza majd meg térségünk időjárását, amely szokatlanul hosszú ideig marad meghatározó.

"Szombattól kezdődően egy nyugati anticiklon peremén helyezkedik majd el a Kárpát-medence, és ez az időjárási helyzet tartós lesz, így bő egy héten át a ciklonok és frontjaik elkerülik Közép-Európát, és így hazánkat is" – olvasható a bejegyzésben.

Ez a meteorológiai helyzet a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a következő bő egy hétben egyáltalán nem kell esőre készülni az országban.

A túlnyomóan napos, derült időt csupán a hajnalonként megjelenő ködfoltok korlátozhatják átmenetileg.

Bár a nappali csúcsértékek az ország döntő részén elérik a kifejezetten kellemes, 20 és 25 fok közötti tartományt, a hajnalok már meglehetősen hűvösek lesznek. A minimumok általában 4 és 10 fok között alakulnak, a szélvédett, fagyra hajlamos völgyekben azonban akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

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