Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

Lakossági áthajtási zóna kialakítását lehetővé tevő rendeletet fogadott el Újbuda önkormányzata – derül ki Balogh Péter Facebook-bejegyzéséből. A tervek célja, hogy a reggeli és esti csúcsforgalomban az autósok ne használhassák menekülőútvonalként Sasad mellékutcáit.

A bejegyzés szerint a szabályozás kizárólag a mellékutcákat érintené, ahol a tervek alapján

csak a sasadi lakosok hajthatnának át.

A környéken jelenleg is több helyen lakó-pihenő övezet van kijelölve, az új rendszer ezt egészítené ki tényleges behajtási korlátozásokkal.

Első lépésként egyes mellékutcákban behajtani tilos táblákat helyeznének ki, ezzel akadályozva meg, hogy a környéken nem lakó autósok a főbb utak torlódásait a lakóutcákon keresztül kerüljék ki. A helyi lakosok külön engedélyt kaphatnának, amely felmentést adna a behajtási tilalom alól.

Balogh Péter közlése szerint az intézkedést mintegy másfél éves tervezés előzte meg, ezalatt négy lakossági fórumot is tartottak.

A most elfogadott rendelet tehát még nem azt jelenti, hogy Sasad teljes területén azonnal életbe lépnek a korlátozások: a bejegyzés alapján a szabályozás teremti meg annak lehetőségét, hogy a kijelölt mellékutcákon létrehozzák a lakossági áthajtási zónát és kiadják a szükséges engedélyeket.

A konkrét utcák, a korlátozások bevezetésének időpontja és az engedélyezés részletes szabályai a mellékelt bejegyzésből nem derülnek ki.

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