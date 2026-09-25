Kurali Zoltán: jöhet még idén kamatcsökkentés, ha hiteles lesz a kormány euróálma

A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, megszakítva a kamatcsökkentési sorozatot, ugyanakkor az euróbevezetésre irányuló törekvések részeként 3-ról 2,5 százalékra mérsékelte az inflációs célt. Kurali elmondta, hogy
amennyiben az adatok alátámasztják, a további kamatvágás lehetősége természetesen nyitva áll.
Hozzátette, hogy az energiapiaci folyamatok, a 2027-es költségvetés, valamint a kormány által a következő hónapra ígért középtávú fiskális terv kulcsfontosságú lesz a döntéshozók számára.
A jegybank idén négyszer hajtott végre kamatcsökkentést, miközben az infláció tartósan a cél alatt maradt, bár augusztusban a júliusi 1,2 százalékról 1,3 százalékra emelkedett. Kurali szerint
amennyiben a költségvetési oldalon tisztázódik a helyzet és megindul az eurócsatlakozási folyamat, az a jelenleginél lényegesen kedvezőbb kockázati környezetet teremt, hiszen most az euróbevezetés még csupán ígéret.
Az alelnök kifejtette, hogy Magyar Péter miniszterelnök azon vállalása, miszerint 2030-ra teljesíti az euróbevezetés feltételeit, azt jelenti, hogy Magyarországnak legkésőbb 2029 elején csatlakoznia kell az ERM–2 árfolyam-mechanizmushoz.
Az euró bevezetésének legkorábbi időpontja 2032. január 1. lehet, ha Magyarország 2030-ra teljesíti a maastrichti kritériumokat
– fogalmazott Kurali.
Magyar Péter, aki áprilisban tizenhat év után váltotta Orbán Viktort a kormány élén, ismét napirendre tűzte az euróbevezetést, ami jelentős ralit váltott ki a hazai eszközpiacokon. A Deutsche Bank adatai alapján a külföldi befektetők az idei évben már több mint 13 milliárd dollárnyi tőkét fektettek be a hazai kötvénypiacon.
A fő kockázatok között Kurali az ingadozó energiaárakat és a klímaváltozás hatásait emelte ki, amelyek a jegybank becslése szerint idén 0,4 százalékponttal vetik vissza a gazdasági növekedést, miközben felfelé mutató inflációs kockázatot hordoznak. Belföldi oldalon az erőteljes bérnövekedést és a szolgáltatások árdinamikáját nevezte meg fő veszélyforrásként. Kurali szerint az 5-6 százalékos szolgáltatásinfláció – amelyet a banki és telekommunikációs szektorban végrehajtott egyszeri áremelések is fűtenek – túlzottan magas. Az alacsonyabb inflációs cél arra hivatott, hogy alkalmazkodásra késztesse a gazdasági szereplőket, gátat szabva a kétszámjegyű béremelkedéseknek, míg a vállalatoknak a termelékenység javításával kell elkerülniük a bér-ár spirál kialakulását.
Forrás: Reuters
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