Kurali Zoltán: jöhet még idén kamatcsökkentés, ha hiteles lesz a kormány euróálma

Idén még csökkentheti a kamatot a Magyar Nemzeti Bank, amennyiben a külső piaci feltételek kedvezően alakulnak, és a kormány hiteles hiánycsökkentési tervet mutat be az eurócsatlakozás érdekében – nyilatkozta Kurali Zoltán, a jegybank monetáris politikáért felelős alelnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

Back to Europe 2026 Kurali Zoltán élőben mondja el gondolatait az euróbevezetésről október 6-án a Back to Europe konferencián. Tarson velünk!

A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, megszakítva a kamatcsökkentési sorozatot, ugyanakkor az euróbevezetésre irányuló törekvések részeként 3-ról 2,5 százalékra mérsékelte az inflációs célt. Kurali elmondta, hogy

amennyiben az adatok alátámasztják, a további kamatvágás lehetősége természetesen nyitva áll.

Hozzátette, hogy az energiapiaci folyamatok, a 2027-es költségvetés, valamint a kormány által a következő hónapra ígért középtávú fiskális terv kulcsfontosságú lesz a döntéshozók számára.

A jegybank idén négyszer hajtott végre kamatcsökkentést, miközben az infláció tartósan a cél alatt maradt, bár augusztusban a júliusi 1,2 százalékról 1,3 százalékra emelkedett. Kurali szerint

amennyiben a költségvetési oldalon tisztázódik a helyzet és megindul az eurócsatlakozási folyamat, az a jelenleginél lényegesen kedvezőbb kockázati környezetet teremt, hiszen most az euróbevezetés még csupán ígéret.

Az alelnök kifejtette, hogy Magyar Péter miniszterelnök azon vállalása, miszerint 2030-ra teljesíti az euróbevezetés feltételeit, azt jelenti, hogy Magyarországnak legkésőbb 2029 elején csatlakoznia kell az ERM–2 árfolyam-mechanizmushoz.

Az euró bevezetésének legkorábbi időpontja 2032. január 1. lehet, ha Magyarország 2030-ra teljesíti a maastrichti kritériumokat

– fogalmazott Kurali.

Kurali Zoltán Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök 2025. április 25-től a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, kinevezéséig a Magyar Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt. … Tovább

Magyar Péter, aki áprilisban tizenhat év után váltotta Orbán Viktort a kormány élén, ismét napirendre tűzte az euróbevezetést, ami jelentős ralit váltott ki a hazai eszközpiacokon. A Deutsche Bank adatai alapján a külföldi befektetők az idei évben már több mint 13 milliárd dollárnyi tőkét fektettek be a hazai kötvénypiacon.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

A fő kockázatok között Kurali az ingadozó energiaárakat és a klímaváltozás hatásait emelte ki, amelyek a jegybank becslése szerint idén 0,4 százalékponttal vetik vissza a gazdasági növekedést, miközben felfelé mutató inflációs kockázatot hordoznak. Belföldi oldalon az erőteljes bérnövekedést és a szolgáltatások árdinamikáját nevezte meg fő veszélyforrásként. Kurali szerint az 5-6 százalékos szolgáltatásinfláció – amelyet a banki és telekommunikációs szektorban végrehajtott egyszeri áremelések is fűtenek – túlzottan magas. Az alacsonyabb inflációs cél arra hivatott, hogy alkalmazkodásra késztesse a gazdasági szereplőket, gátat szabva a kétszámjegyű béremelkedéseknek, míg a vállalatoknak a termelékenység javításával kell elkerülniük a bér-ár spirál kialakulását.

Forrás: Reuters

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