Ledőlt az első dominó, felgyorsult a verseny az Európai Központi Bank elnöki székéért

Schnabel távozásával három hónapon belül megüresedik egy igazgatósági hely, miközben Christine Lagarde elnök és Philip Lane főközgazdász mandátuma 2027-ben jár le. Lagarde ráadásul már korábban jelezte, hogy nem feltétlenül tölti ki a teljes megbízatási idejét, jövő januárban ugyanis megjelenik a memoárja, a Világgazdasági Fórum pedig elnöki tisztséget ajánlott fel neki. Mindez azt vetíti előre, hogy a tagállamok az Igazgatóság hat helyéből hármat egyszerre, egyetlen csomagban tölthetnek be.
Az elnöki pozícióért két fő jelölt verseng.
A holland jegybank korábbi elnöke, Klaas Knot mögé Rob Jetten holland miniszterelnök állt be csütörtökön, aki tökéletes választásnak nevezte a jegybankárt. A spanyol Pablo Hernández de Cos, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) jelenlegi vezetője pedig Pedro Sánchez spanyol kormányfő támogatását élvezi, aki a szakember vezetői képességeit, rátermettségét és felkészültségét emelte ki.
Németország egyelőre nem állított saját elnökjelöltet. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke ugyan ambicionálja a posztot, Friedrich Merz kancellár azonban a belpolitikai feszültségek közepette nem állt be egyértelműen mögé. Berlin helyzete emellett azért is kényes, mert két másik uniós csúcspozíciót, az Európai Bizottság elnöki tisztségét Ursula von der Leyennel, valamint az EKB bankfelügyeleti testületének elnöki posztját Claudia Buchhal már most is német tisztségviselők töltenek be.
A főközgazdászi tisztségre Franciaország és Németország egyaránt pályázik.
Francia részről Laurence Boone, az OECD korábbi főközgazdásza, valamint Agnès Bénassy-Quéré, a francia jegybank alelnöke merülhet fel jelöltként, míg német oldalról Markus Brunnermeier, a Princeton, és Ulrike Malmendier, a Berkeley professzorának neve van köztudatban. Schnabel távozásával és Lagarde várható búcsújával a női vezető kinevezésére nehezedő nyomás is jelentősen nő az Igazgatóságban.
A tárgyalásokat bonyolítja, hogy az euróövezet két legnagyobb gazdasága nehéz helyzetben van. A német kormány a tartományi választási vereségek sorozata után politikai válsággal küzd, míg Franciaországban patthelyzet uralkodik a közelgő választások előtt. Olaszországban és Spanyolországban szintén voksolásokra készülnek. Az év végéig három uniós csúcstalálkozó kínál alkalmat a személyi kérdések rendezésére, de nem zárható ki a döntés elhúzódása sem. Erre maga Schnabel is utalt búcsúlevelében, megjegyezve, hogy
szükség esetén feladatköreit ideiglenesen az Igazgatóság többi tagja között osztják majd meg.
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