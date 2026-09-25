Magyarország számára is fontos megállapodás született a kis moduláris atomreaktorok piacán

A megállapodás egyelőre keretjellegű: a felek közösen mérik fel a piaci lehetőségeket, dolgozzák ki a stratégiákat és keresnek üzleti lehetőségeket. Konkrét szerződésről vagy beruházási döntésről egyelőre nincs szó - derül ki a közleményből.

Ki mit hoz a közösbe? A BWRX-300-at a GE Vernova és a Hitachi közös vállalata, a GE Vernova Hitachi Nuclear Energy tervezte. A Hitachi az ipari és nukleáris technológiai hátteret, a japán beszállítói kört adja, a Samsung C&T a mérnöki és építési kapacitást – a koreai cég nemrég egy négyblokkos svédországi projektben is megállapodott.

A lengyel SGE pedig a regionális fejlesztő: Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a technológiát.



A megállapodást New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés nukleáris energiapolitikai tanácskozása közben írták alá, Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes és a japán gazdasági minisztérium nemzetközi ügyekért felelős miniszterhelyettese jelenlétében.

Mi az a BWRX-300? A kis moduláris reaktor (SMR) lényege, hogy a hagyományos, 500-1200 megawattos atomerőművi blokkoknál jóval kisebb (általában 100-300 megawattos), egyszerűsített és szabványosított egységekből áll, amelyeket sorozatban lehetne építeni – vagyis nem minden erőmű egyedi mérnöki projekt. A BWRX-300 300 megawattos, forralóvizes reaktor, szemben a paksi atomerőmű nyomottvizes blokkjaival.

A technológia sikere nagyrészt azon múlik, hogy ez az első egység mennyibe kerül és mennyi idő alatt készül el.

Az SMR-ek eddigi legnagyobb gyengesége ugyanis az, hogy a papíron ígért költség- és időelőnyt még sehol nem igazolták valódi üzemmel.

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Hol tart az SGE? A lengyel fejlesztő szerint Lengyelországban 26 BWRX-300 reaktorra adtak ki elvi engedélyt, jelenleg három telephelyre koncentrálnak, ahol az első 14 egység épülhet meg. Nagy-Britanniában egy 4,2 gigawattos, 14 reaktorból álló flottát fejlesztenek három telephelyen, a javaslatuk a brit állami nukleáris fejlesztő előzetes szabályozói értékelésének szakaszában tart.

Európának és az Egyesült Királyságnak skálázható üzleti modellre van szüksége az új atomenergiához, amely bevált technológiára, kiépített ellátási láncokra és világszínvonalú kivitelezőkre épül

– mondta Michał Sołowow, az SGE alapítója.

Magyarország is a térképen van

Bár a mostani megállapodás Magyarországot nem nevezi meg, az érintett régióba beletartozik. Az SGE tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks II. projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár tíz BWRX-300 reaktor magyarországi építésének előkészítését célozza.

A magyar SMR-tervekben ez nem az egyetlen szál. 2025 januárjában brit-magyar nukleáris stratégiai együttműködést jelentettek be, később az amerikai Westinghouse-szal való együttműködés lehetősége is felmerült, tavaly novemberben pedig az SMR-ek hazai telepítését előkészítő atomtörvény-módosítás tervezete került társadalmi egyeztetésre. Hogy ezek közül melyik technológia és melyik partner jut el ténylegesen a beruházásig, az egyelőre nyitott kérdés.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio