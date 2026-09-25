Megérkezett az időjárás előrejelzés: fagyos éjszakák következnek

Az előrejelzés szerint hazánk időjárását meghatározó anticiklonnak köszönhetően a frontok és a csapadékot hozó ciklonok messze elkerülik a térségünket.

Ennek eredményeként az előttünk álló napokban túlnyomóan napos, csendes időre van kilátás.

Bár a kora délutáni órákban átmenetileg megnövekedhet a gomolyfelhőzet, esőtől sehol sem kell tartani.

A nappali csúcshőmérséklet a sokévi átlag felett, általában 20 és 24, helyenként akár 25 Celsius-fok között alakul majd.

A meteorológusok szerint csapadék legalább egy hétig semmilyen formában nem várható az országban, így "mérsékelt izgalmakra számíthatunk az időjárásunkban". Ez egyet jelent azzal is, hogy a szárazság még egy ideig biztos, hogy kitart.

Miközben a nappalok szokatlanul enyhék lesznek, az éjszakák kifejezetten hűvösen alakulnak a következő napokban. A hajnali órákban a hőmérséklet általában 4 és 10 Celsius-fok közé süllyed, de a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken – így például a Homokhátságon, a Nyírségben, a délnyugati határvidéken és az északi völgyekben – mindössze 1-2 Celsius-fokot mérhetnek,

és talaj menti fagy is kialakulhat.

A hajnalban képződő ködfoltok a nap folyamán gyorsan feloszlanak majd. A légmozgás ezek mellett gyenge vagy mérsékelt marad.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio