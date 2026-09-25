Megjelent a Közlönyben: újabb 14 nagykövetet hív vissza a Tisza-kormány

A péntek este megjelent Magyar Közlöny szerint Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére több mint egy tucat magyar nagykövetet és külképviselet-vezetőt mentettek fel posztjáról. A felmentettek között van többek között az ankarai, pekingi, berni, helsinki, újdelhi és canberrai nagykövet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselője is. A nagyszabású diplomáciai személycsere része annak a korábban bejelentett tervnek, amely összesen 37 diplomata lecserélését irányozza elő. A folyamat keretében korábban már a londoni, washingtoni és moszkvai nagykövetet is visszahívták.

A péntek este közzétett Magyar Közlönyben megjelent köztársasági elnöki határozatok szerint, Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére - felmentették külképviselet-vezetői megbízatásából többek között Grezsa István Bencét, Magyarország ankarai nagykövetét, valamint Granyák Gergely Istvánt, Magyarország pekingi nagykövetét.

Orbán Anita már a nyáron bejelentette, hogy 37 diplomatát terveznek lecserélni és szervezeti változásokat is eszközölnek a külügyminisztériumban. A személycsere keretében korábban már a londoni, washingoni és moszkvai nagykövetet is visszahívták korábban.

A ma esti közlöny alapján felmentették még:

Mátis Viktort , Magyarország berni nagykövetét, aki Liechtensteinben is képviselte Magyarországot; Még több Gazdaság Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

Gubik Júliát , Magyarország biskeki nagykövetét;

Kovács Tamást , Magyarország canberrai nagykövetét, aki Pápua Új-Guineában, a Salamon-szigeteken, Vanuatuban és Nauruban is képviselte Magyarországot;

Várfi Pétert , Magyarország hanoi nagykövetét, aki Kambodzsában is képviselte Magyarországot;

Szabó Bence Bélát , Magyarország havannai nagykövetét, aki a Dominikai Köztársaságban, a Dominikai Közösségben, Jamaicában, Saint Luciában, valamint Trinidad és Tobagóban is képviselte Magyarországot;

Müller Adrient , Magyarország helsinki nagykövetét;

Kaizinger Tibort, Magyarország jakartai nagykövetét, aki Kelet-Timorban és az ASEAN-nál is képviselte Magyarországot;

Pásztor Istvánt, Magyarország szkopjei nagykövetét;

Fónagy Ferencet, Magyarország újdelhi nagykövetét, aki Nepálban, a Maldív-szigeteken, Srí Lankán és Bangladesben is képviselte Magyarországot;

Váradi Lászlót, Magyarország rabati nagykövetét, aki Mauritániában is képviselte Magyarországot;

Kókai Anitát, Magyarország tuniszi nagykövetét;

Horváth Zsuzsannát, Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselőjét.

Címlapkép forrása: Portfolio