16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megjelent a Közlönyben: újabb 14 nagykövetet hív vissza a Tisza-kormány
Gazdaság

Megjelent a Közlönyben: újabb 14 nagykövetet hív vissza a Tisza-kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A péntek este megjelent Magyar Közlöny szerint Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére több mint egy tucat magyar nagykövetet és külképviselet-vezetőt mentettek fel posztjáról. A felmentettek között van többek között az ankarai, pekingi, berni, helsinki, újdelhi és canberrai nagykövet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselője is. A nagyszabású diplomáciai személycsere része annak a korábban bejelentett tervnek, amely összesen 37 diplomata lecserélését irányozza elő. A folyamat keretében korábban már a londoni, washingtoni és moszkvai nagykövetet is visszahívták.

A péntek este közzétett Magyar Közlönyben megjelent köztársasági elnöki határozatok szerint, Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére - felmentették külképviselet-vezetői megbízatásából többek között Grezsa István Bencét, Magyarország ankarai nagykövetét, valamint Granyák Gergely Istvánt, Magyarország pekingi nagykövetét.

Orbán Anita már a nyáron bejelentette, hogy 37 diplomatát terveznek lecserélni és szervezeti változásokat is eszközölnek a külügyminisztériumban. A személycsere keretében korábban már a londoni, washingoni és moszkvai nagykövetet is visszahívták korábban.

A ma esti közlöny alapján felmentették még:

  • Mátis Viktort, Magyarország berni nagykövetét, aki Liechtensteinben is képviselte Magyarországot;

    Még több Gazdaság

    Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia

    Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

    Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

  • Gubik Júliát, Magyarország biskeki nagykövetét;

  • Kovács Tamást, Magyarország canberrai nagykövetét, aki Pápua Új-Guineában, a Salamon-szigeteken, Vanuatuban és Nauruban is képviselte Magyarországot;

  • Várfi Pétert, Magyarország hanoi nagykövetét, aki Kambodzsában is képviselte Magyarországot;

  • Szabó Bence Bélát, Magyarország havannai nagykövetét, aki a Dominikai Köztársaságban, a Dominikai Közösségben, Jamaicában, Saint Luciában, valamint Trinidad és Tobagóban is képviselte Magyarországot;

  • Müller Adrient, Magyarország helsinki nagykövetét;

  • Kaizinger Tibort, Magyarország jakartai nagykövetét, aki Kelet-Timorban és az ASEAN-nál is képviselte Magyarországot;

  • Pásztor Istvánt, Magyarország szkopjei nagykövetét;

  • Fónagy Ferencet, Magyarország újdelhi nagykövetét, aki Nepálban, a Maldív-szigeteken, Srí Lankán és Bangladesben is képviselte Magyarországot;

  • Váradi Lászlót, Magyarország rabati nagykövetét, aki Mauritániában is képviselte Magyarországot;

  • Kókai Anitát, Magyarország tuniszi nagykövetét;

  • Horváth Zsuzsannát, Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselőjét.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility