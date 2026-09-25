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Gazdaság

Megtisztul az Árpád híd

MTI
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A hétvégén tisztítják az Árpád hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken.

Azt írták, hogy

szombaton 6.30 és 13.30 között az Árpád híd déli, Budáról Pestre, vasárnap pedig a híd északi, Pestről Budára vezető oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is - olvasható a közleményben.

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