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Napokon belül érkezik a dízeltámogatás első részlete
Gazdaság

Napokon belül érkezik a dízeltámogatás első részlete

MTI
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A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján, azt nem kell külön igényelni - tudatta a NAV az MTI-vel pénteken.

A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el - közölték.

Felidézték:

a dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár.

A jogosult magánszemélyek - köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is - csak egy autó után kaphatnak támogatást.

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A támogatás összege - az év négy utolsó hónapjára - személyenként összesen 20 ezer forint.

A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan, 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg - írták.

A Tisza-kormány által bejelentett dízeltámogatás részleteiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:

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