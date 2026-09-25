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Négyhavi mélyponton a fogyasztói hangulat az USA-ban
Gazdaság

Négyhavi mélyponton a fogyasztói hangulat az USA-ban

MTI
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Négyhavi mélypontra esett a Michigani Egyetem szeptemberi amerikai fogyasztói hangulatindexe.

A mutató 48,1 pontra süllyedt az augusztusi 51,7 pontról, némileg meghaladta a hónap közepén előzetes számként ismertetett 47,8 pontot.

A hangulatindex szeptemberi értéke 12,7 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban és 15 százalékkal elmarad az év elejitől.

Az alindexek közül a következő hat hónapra vonatkozó fogyasztói várakozások mutatója az augusztusi 51,5 pontról 46,3 pontra süllyedt, míg a jelenlegi helyzetet tükröző almutató 51,9 pontról 50,9 pontra gyengült.

Az egyéves időtávú inflációs várakozás az előző havi 4 százalékról 4,6 százalékra ugrott, jelentősen felülmúlta az iráni háború kezdete előtti, februári 3,4 százalékot - áll a Michigani Egyetem közleményében.

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Az ötéves inflációs várakozás 3,3 százalékról 3,4 százalékra változott.

A Michigani Egyetem hangulatindexe a Conference Board gazdaságkutató intézet fogyasztói bizalmi indexe mellett

a legfontosabb mérőszáma az amerikai GDP mintegy 70 százalékát adó fogyasztás várható alakulásának.

A Michigani Egyetem kutatói a havi rendszerességgel végzett reprezentatív felmérés keretében legalább 500 embert kérdeznek meg telefonon.

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