Pocsék adat érkezett: történelmi mélyponton a születésszám

Az előzetes adatok szerint 2026 augusztusában 5922 gyermek született, és 9452 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt. A kedvezőtlen nyár végi adatok azt jelentik, hogy a természetes fogyás felgyorsult.

Első pillantásra az 5922 augusztusban született gyerek nem tűnik tragikusan kevésnek, kicsivel az elmúlt egy évben látott havi átlagos születésszám felett van. Az éves alapon számolt 7,4%-os születésszám-csökkenés azonban árulkodó: valójában a nyári hónapok hagyományosan a legtöbb születést hozzák, "statisztikusabban" fogalmazva ez az időszak éven belül szezonálisan erősnek számít. Jól mutatja a ma megjelent KSH-adat gyengeségét, ha ettől a hatástól megtisztítjuk a mutatót:

A historikus mélypont abban az összevetésben még szomorúbb, hogy 2010 és 2020 között átlagosan 7500 gyerek született havonta, mostanra ez a szám alig több, mint 5500.

Ennek megfelelően a szezonálisan igazított termékenységi arányszám is mélypontra süllyedt augusztusban (szezonálisan igazítva).

Kedvezőtlen változást jelent a népmozgalmi adatokban a halálozás is. 9452 fő vesztette életét, 0,9%-kal, 87-tel több az egy évvel korábbinál. A kevesebb születés és több halálozás eredményeképp felgyorsult a természetes fogyás. Így most már az év első nyolc hónapjában a természetes fogyás 34 900 fő volt. Ugyanakkor a megelőző hónapok alacsonyabb halálozási számai miatt ez 1,3%-kal még így mindig kevesebb, mint tavaly ugyanilyenkor.

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