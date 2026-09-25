Rendkívüli bejelentést tett a budapesti orosz nagykövetség: barátságtalan magyar lépéseket emlegetnek

A magyar fél barátságtalan lépései, valamint a Nagykövetség néhány munkatársának kényszerű távozása kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy a vízumkérelmek feldolgozása több időt igényel
- áll az orosz Nagykövetség közleményében.
A követség arról ír, hogy a vízumkérelmek felgyorsítása érdekében az ügyfelek az InterLink orosz kapcsolattartó központhoz is fordulhatnak.
Az orosz fél lépése nem előzmény nélküli. Az áprilisi kormányváltás óta a magyar-orosz kapcsolatokban is alapvető változás állt be.
Szeptember elején Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát utasít ki,
mert a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. A budapesti orosz nagykövet rendkívül barátságtalan lépésnek és példa nélküli, indokolatlan eszkalációnak nevezte a kiutasítást.
Az esetet megelőzően már tavasszal sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy
a magyar elhárítás több mint egy tucat, diplomáciai fedésben Magyarországon dolgozó orosz hírszerzőt azonosított, akik közül többek kiutasítását már korábban is javasolták.
Mindemellett, májusban távoznia kellett a budapesti orosz nagykövetség egyik diplomatájának, akit sajtóinformációk az orosz külföldi hírszerzéshez kötöttek. Korábban több beszámoló is megjelent már arról, hogy az orosz szolgálatok diplomáciai fedésben kapcsolatépítést, információgyűjtést és befolyásolási műveleteket folytattak Magyarországon, Panyi Szabolcs oknomyozó újságíró írt először a tucatnyi nevet tartalmazó listáról.
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