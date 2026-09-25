Rendkívüli fejlemény a Schadl-ügyben: Rogán Antalt és Varga Juditot is meghallgatja a parlamenti bizottság

A testület öt témakörben vizsgálódik, amelyek egyike a Schadl-ügy. Ezzel kapcsolatban szóbeli meghallgatásra várják Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, Völner Pál egykori igazságügyi államtitkárt, Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, valamint korábbi kabinetfőnökét, Nagy Ádámot. Szintén személyesen kell megjelennie Rehák Róbert vállalkozónak, az ügy egyik vádlottjának, míg az érintettek feleségeitől, Rogán Barbarától és Schadl-Baranyai Helgától írásbeli beszámolót kér a testület.

A felügyeleti szervek – köztük az Igazságügyi Minisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – működésének vizsgálata során több egykori miniszter és államtitkár is sorra kerül. Szóbeli nyilatkozattételre kötelezték Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence volt igazságügyi minisztereket.

Mellettük Répássy Róbert egykori államtitkárnak, továbbá Jeney Orsolya és Czepek Gábor korábbi helyettes államtitkároknak is személyesen kell válaszolniuk a kérdésekre. Ugyanebben a témában Dávid Ibolya volt igazságügyi minisztertől és Czine Ágnes alkotmánybírótól írásos válaszokat várnak.

A testület egyike annak az öt parlamenti vizsgálóbizottságnak, amelyek idén júniusban, a Tisza Párt kezdeményezésére alakultak meg.

A bizottságot elnöklő Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke korábban jelezte, hogy

a felelősség kérdését egészen 1994-ig visszamenőleg vizsgálnák.

A politikus akkor Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc meghallgatását is kilátásba helyezte, az ő nevük azonban a most nyilvánosságra hozott listán egyelőre nem szerepel.

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