Rendkívüli lépésre készül Németország: kötelező szabályokkal előznék meg a téli gázválságot

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A bizalmas tárgyalásokat ismerő források szerint az elképzelés alapján a közműszolgáltatókra, az erőmű-üzemeltetőkre és a kereskedőkre

minimális feltöltési kvótákat róhatnak ki.

A piaci szereplőknek meghatározott határidőre megadott mennyiségű gázt kellene a tárolókban tartaniuk, hogy a téli időszak előtt elegendő tartalék álljon rendelkezésre, biztosítva ezzel a védett fogyasztók ellátását.

A német gáztárolók jelenleg mindössze 57 százalékos töltöttségi szinten állnak, ami historikusan alacsony értéknek számít, így a korábbi évekhez képest jóval kisebb mozgásteret hagy a téli szezon előtt.

Az egyeztetésekkel párhuzamosan az Európai Bizottság is azon dolgozik, miként garantálható a gázellátás biztonsága a 2027 után lejáró kötelező tárolási célok hiányában. A Bizottság a tervei szerint a piaci szereplők számára konkrét ellátási válsághelyzetekre vonatkozó előírásokat határozna meg, amelyek betartatását – bírságolási jogkörrel felruházva – a tagállami kormányokra bízná.

Európa legnagyobb gazdasága továbbra is azt a célt követi, hogy november 1-jéig nagyjából 70 százalékra töltse fel a tárolóit, míg 2027. február 1-jéig a legtöbb létesítményben mintegy 30 százalékos minimális töltöttséget tartson fenn. Ezek a szabályozások március végén járnak le, a helyükbe pedig a tervek szerint az új, a gázkereskedőkre háruló kötelezettségek lépnének.

A tárgyalások még rendkívül korai szakaszban járnak, a részletek kidolgozása még várat magára. A német kormány eddig úgy döntött, hogy idén télen nem avatkozik be a gázpiacon a hirtelen áremelkedések elkerülése érdekében. Németország szeptember elején olyan tendereket írt ki, amelyek keretében díjat fizet a kereskedőknek azért, hogy azok szükség esetén lehívható tartalékot tartsanak fent. Emellett az állami tulajdonú Uniperrel és a SEFE-vel is egyeztetéseket folytatott a saját tárolóikba történő besajtolás növeléséről.

A gazdasági tárca közlése szerint az Európai Bizottság az év végéig tervezi meghozni a döntését a szükséges intézkedésekről, és ennek fényében határozza majd meg a német kormány, hogy szükség van-e kiigazításokra.

Jelenleg sem konkrét javaslatok, sem kidolgozott elképzelések nem állnak rendelkezésre

– tette hozzá a szóvivő.

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