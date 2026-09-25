Tanács Zoltán bejelentette, büntetőfeljelentést tesz a kormány a félkész ingatlan-nyilvántartási rendszer miatt

Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője egy videóban elmondta, hogy az E-ING projekt célja az lett volna, hogy az állampolgárok kényelmesen, otthonról, elektronikusan intézhessék földhivatali ügyeiket.

A fejlesztés azonban évek óta húzódik, és eddig összesen több mint 16 milliárd forintot emésztett fel.

A rendszer kialakítására 2019 nyarán kötöttek szerződést a Tigra Kft.-vel, az eredetileg nettó 5,9 milliárd forintos költségkeret pedig idővel 8,5 milliárd forintra nőtt. Bár a dokumentumok szerint az alkalmazásfejlesztést 2022 májusában készre jelentették, a projektet pedig 2023-ban hivatalosan is lezárták, a rendszer a valóságban működésképtelen maradt. Ennek ellenére a kivitelezőnek a teljes elvégzett munkáért járó összeget kifizették, mintegy bruttó 10 milliárd forint értékben.

A kormányváltást követően az Állami Informatikai Cégcsoport új vezetése átvizsgálta a projektet, és megdöbbentő eredményre jutott - számolt be Tanács Zoltán.

A teljes egészében kifizetett rendszer összesített készültsége mindössze 52 százalékos volt. Míg a belső, állami ügyintézők által használt felületek működtek, az ügyfeleknek szánt funkcióknak alig 10-15 százaléka készült el, a térképi eljárások, valamint a földforgalmi és mezőgazdasági modulok fejlesztése pedig lényegében el sem kezdődött

- mondta a tárcavezető.

A helyzet rendezése érdekében az új vezetés azonnal lépett, és megszüntette a korábbi kormány alatt kialakult erős szállítói kitettséget. Felbontották a Tigra Kft. még élő üzemeltetési szerződését, átvették a forráskódot, és egy belső, állami informatikai csapatot állítottak fel a feladatok ellátására. A szakemberek jelenleg feszített tempóban dolgoznak azon, hogy a több mint hároméves csúszásban lévő projektet az év végéig sikeresen lezárják, biztosítva a zökkenőmentes és valóban digitalizált ingatlanügy-intézést - hangsúlyozta Tanács Zoltán miniszter.

A videóból az is kiderült, hogy

mivel a közpénzből kifizetett összegek és a papíron igazolt teljesítések köszönőviszonyban sincsenek a tényleges tartalommal, az ügyben a kormány büntetőfeljelentést tesz.

A hatóságok feladata lesz kivizsgálni, hogy pontosan ki és milyen döntések alapján engedélyezte a kifizetéseket, illetve terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség - zárul a miniszter által közzétett videó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi