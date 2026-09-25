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Tisza-kormány: a Vatikánban járt Magyar Péter, rendkívüli ülésre készül a parlament
Gazdaság

Tisza-kormány: a Vatikánban járt Magyar Péter, rendkívüli ülésre készül a parlament

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Csütörtökön XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert a Vatikánban. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta a Szentatyát, és bejelentette, hogy a kormány átvilágítás után folytatja a Hungary Helps programot. Itthon jogutód nélkül megszűnt 14 kekva, a kormány átalakítja a pedagógus-továbbképzést, az Igazságügyi Minisztérium pedig a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett. A politikai figyelem közben a hétfői rendkívüli ülésre irányul, ahol a legfőbb ügyész megválasztása és négy politikus mentelmi ügye kerülhet napirendre. Pénteken is percről percre tudósítunk.
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Ma indul a Bayer Construct csődeljárása

A bíróság elrendelte a Bayer Construct Zrt. csődeljárását, amely pénteken, azaz a bíróság végzésének a Cégközlöny honlapján történő közzétételekor kezdődik - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. A közlemény szerint péntektől az adóst hat hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, de ez alól kivétel például a munkabér.

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Ma indul a Bayer Construct csődeljárása
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Ez történt csütörtökön

Csütörtökön magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Magyar Pétert a Vatikánban. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta a Szentatyát. A találkozón Magyarország helyzete és az európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia terjedése és a fiatalok elmagányosodása is szóba került. A Szentszék közleménye szerint a felek elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása miatt, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusról is egyeztettek. Magyar Péter a Vatikánban azt is bejelentette, hogy a Tisza-kormány átvilágítja, majd folytatja a Hungary Helps segélyprogramot. 

Itthon a jövő hét elejére összpontosul a figyelem. A Tisza Párt öt előterjesztés tárgyalását javasolja a hétfői rendkívüli ülésre, köztük a legfőbb ügyész megválasztását és négy politikus mentelmi ügyét. A miniszterelnök korábbi közlése szerint hétfő reggel a Mentelmi Bizottság is összeül. Magyar Péter szerdán azt is bejelentette, hogy kezdeményezi a képviselői mentelmi jog eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén.

Lezárult egy korszak is: jogutód nélkül megszűnt 14 kekva. A megszűnt alapítványok vagyona az államra szállt, és már zajlik a hozzájuk kapcsolódó mintegy 40 cégben lévő tulajdonrészek állami kézbe adása.

A kormányzati munka is folytatódott. A kabinet átalakítja a pedagógus-továbbképzési rendszert: eltörlik a kötelező tartalmi megújító képzéseket, és a gyakornokoknak sem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti Alaptantervből. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével és a törvényszékek vezetőivel egyeztetett a bírósági eljárások gyorsításáról. Tanács Zoltán szerint év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Kapitány István Brüsszelben amellett érvelt, hogy a dekarbonizáció nem mehet az európai ipar versenyképességének rovására.

A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza: 

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Tisza-kormány: a pápánál járt Magyar Péter, a bírósági eljárások gyorsításáról egyeztetett a kormány

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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