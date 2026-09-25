Tisza-kormány: a Vatikánban járt Magyar Péter, rendkívüli ülésre készül a parlament

Csütörtökön magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Magyar Pétert a Vatikánban. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta a Szentatyát. A találkozón Magyarország helyzete és az európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia terjedése és a fiatalok elmagányosodása is szóba került. A Szentszék közleménye szerint a felek elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása miatt, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusról is egyeztettek. Magyar Péter a Vatikánban azt is bejelentette, hogy a Tisza-kormány átvilágítja, majd folytatja a Hungary Helps segélyprogramot.

Itthon a jövő hét elejére összpontosul a figyelem. A Tisza Párt öt előterjesztés tárgyalását javasolja a hétfői rendkívüli ülésre, köztük a legfőbb ügyész megválasztását és négy politikus mentelmi ügyét. A miniszterelnök korábbi közlése szerint hétfő reggel a Mentelmi Bizottság is összeül. Magyar Péter szerdán azt is bejelentette, hogy kezdeményezi a képviselői mentelmi jog eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén.

Lezárult egy korszak is: jogutód nélkül megszűnt 14 kekva. A megszűnt alapítványok vagyona az államra szállt, és már zajlik a hozzájuk kapcsolódó mintegy 40 cégben lévő tulajdonrészek állami kézbe adása.

A kormányzati munka is folytatódott. A kabinet átalakítja a pedagógus-továbbképzési rendszert: eltörlik a kötelező tartalmi megújító képzéseket, és a gyakornokoknak sem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti Alaptantervből. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével és a törvényszékek vezetőivel egyeztetett a bírósági eljárások gyorsításáról. Tanács Zoltán szerint év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Kapitány István Brüsszelben amellett érvelt, hogy a dekarbonizáció nem mehet az európai ipar versenyképességének rovására.

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