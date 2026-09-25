Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban

Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzésében összegezte a napokban tartott new york-i ENSZ-közgyűlés magyar eredményeit. A miniszter állítása szerint a magyar delegáció tagjai kevesebb mint öt nap alatt több mint 50 eseményen és 25 kétoldalú tárgyaláson vettek részt.

A tárcavezető kiemelte az észak-afrikai régió biztonságpolitikai jelentőségét. Marokkó, Algéria és Líbia stabilizáló szerepe elengedhetetlen Európa határvédelme szempontjából, különösen az illegális migrációs hullámok és az embercsempész-hálózatok visszaszorításában.

Régiós látogatást is tervezek, hogy első kézből tájékozódjam a migrációs útvonalakról és a helyi kihívásokról, hogy Magyarország még hatékonyabban tudjon fellépni az illegális migrációval szemben

– fogalmazott Orbán Anita.

A globális partnerségek erősítése terén Magyarország jelenleg a dél-amerikai és a délkelet-ázsiai térségre is fókuszál. Brazíliával hamarosan a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját ünneplik, míg az ASEAN-partnerekkel egy új, átfogó együttműködési megállapodás előkészítése zajlik.