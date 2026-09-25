Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban

Összegezte az ENSZ-közgyűlést Orbán Anita
Orbán Anita külügyminiszter Facebook-bejegyzésében összegezte a napokban tartott new york-i ENSZ-közgyűlés magyar eredményeit. A miniszter állítása szerint a magyar delegáció tagjai kevesebb mint öt nap alatt több mint 50 eseményen és 25 kétoldalú tárgyaláson vettek részt.
A tárcavezető kiemelte az észak-afrikai régió biztonságpolitikai jelentőségét. Marokkó, Algéria és Líbia stabilizáló szerepe elengedhetetlen Európa határvédelme szempontjából, különösen az illegális migrációs hullámok és az embercsempész-hálózatok visszaszorításában.
Régiós látogatást is tervezek, hogy első kézből tájékozódjam a migrációs útvonalakról és a helyi kihívásokról, hogy Magyarország még hatékonyabban tudjon fellépni az illegális migrációval szemben
– fogalmazott Orbán Anita.
A globális partnerségek erősítése terén Magyarország jelenleg a dél-amerikai és a délkelet-ázsiai térségre is fókuszál. Brazíliával hamarosan a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját ünneplik, míg az ASEAN-partnerekkel egy új, átfogó együttműködési megállapodás előkészítése zajlik.
Megjelent a Közlönyben: újabb 14 nagykövetet hív vissza a Tisza-kormány
A péntek este megjelent Magyar Közlöny szerint Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére több mint egy tucat magyar nagykövetet és külképviselet-vezetőt mentettek fel posztjáról. A felmentettek között van többek között az ankarai, pekingi, berni, helsinki, újdelhi és canberrai nagykövet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviselője is. A nagyszabású diplomáciai személycsere része annak a korábban bejelentett tervnek, amely összesen 37 diplomata lecserélését irányozza elő. A folyamat keretében korábban már a londoni, washingtoni és moszkvai nagykövetet is visszahívták.
Rendkívüli bejelentést tett a budapesti orosz nagykövetség: barátságtalan magyar lépéseket emlegetnek
Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a "magyar fél barátságtalan lépései", valamint "néhány munkatárs kényszerű távozása" miatt a vártnál hosszabb időt igényelhet a vízumkérelmek feldolgozása.
Eddig 37 feljelentést tett a kormány az átvilágítások nyomán
A kormányváltást követő minisztériumi átvilágítások során eddig 37 feljelentést tettek, amelyek együttesen több mint 2221 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik - derül ki Bujdosó Andrea Facebook-bejegyzéséből.
A Tisza parlamenti frakciójának vezetője arról ír, hogy a tárcák szisztematikusan ellenőrzik a korábbi kormányzati ciklusban megkötött szerződéseket és a költségvetési források elosztását.
Tanács Zoltán bejelentette, büntetőfeljelentést tesz a kormány a félkész ingatlan-nyilvántartási rendszer miatt
Több mint tízmilliárd forintot fizetett ki az előző kormány egy olyan elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerért (E-ING), amely a 2026-os felülvizsgálat során alig 50 százalékos készültséget mutatott. A súlyos hiányosságok és a valótlan teljesítésigazolások miatt a kormány büntetőfeljelentést tesz, a kivitelezővel kötött szerződést felbontotta, és saját szakembereivel az év végéig befejezi a projektet - jelentette be Tanács Zoltán miniszter a Facebookon.
Kármán András bejelentette a Magyar Államkincstár új vezetőjét
Slánicz Béla veszi át a Magyar Államkincstár vezetését 2026. szeptember 28-tól. Az új elnök fő feladata az intézmény modernizálása, a kifizetési rendszerek megújítása, valamint az informatikai és gazdálkodási folyamatok hatékonyabbá tétele lesz – jelentette be közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.
Rendkívüli fejlemény a Schadl-ügyben: Rogán Antalt és Varga Juditot is meghallgatja a parlamenti bizottság
Összesen 65 személyt, köztük Rogán Antalt, Varga Juditot, Völner Pált és Schadl Györgyöt is nyilatkozattételre kötelezi az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint az érintetteknek a végrehajtói visszaélésekről, valamint a felügyeleti szervek működéséről kell írásban vagy szóban beszámolniuk. A bizottság előtti megjelenés és az igazmondás a nyáron szigorított jogszabályok értelmében kötelező - számolt be a Telex.
Napokon belül érkezik a dízeltámogatás első részlete
A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján, azt nem kell külön igényelni - tudatta a NAV az MTI-vel pénteken.
Bejelentést tett a magyar kormány: fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban
Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit - közölte a Külügyminisztérium pénteki Facebook-bejegyzésében.
Távozik az SZFE rektora
Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) rektori posztjáról szeptember végén, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Az erről szóló megállapodást pénteken írta az SZFE képviseletében Kovács András Bálint, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a munkáltatói jogkör gyakorlója és Sepsi Enikő, aki szeptember 30-ig látja el a rektori feladatokat.
A felek közös célja, hogy a vezetői átmenet rendezett legyen, és az egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai munkája zavartalanul folytatódjon
– áll a közleményben.
Szorosabb magyar-német védelmi kapcsolatok
A magyar-német együttműködés erősödését, ezáltal a védelmi képességek növekedését ígérte a német védelmi miniszter a magyar kollégájával folytatott megbeszélés utáni budapesti sajtótájékoztatón, pénteken - írja az MTI.
Hozzátette: a tárgyalás során számos olyan területet azonosítottak, ahol erősíthető az együttműködés, legyen szó logisztikáról, képzésről vagy a közös gyakorlatokról. Példaként említette, hogy megbízható partnerként kívánnak részt venni olyan fegyverrendszerekkel kapcsolatos tudások átadásában, mint a Panzerhaubitze 2000 vagy a Leopard-család.
Búcsút intettek az MCC főigazgatójának
Elbocsátották Szalai Zoltánt, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatóját – írja a HVG, amelyhez eljutott a főigazgató hallgatóknak írt búcsúlevele.
Különleges élmény volt vezetőként végigkísérni, ahogyan egy kicsi, családias budapesti kezdeményezésből fokozatosan egy egész Kárpát-medencét átölelő, mára több mint nyolcezer fiatalnak fejlődést biztosító, nemzetközileg is jegyzett tehetséggondozó műhely épült az MCC-ből
– írta a levélben Szalai Zoltán.
A főigazgató úgy fogalmazott, szívből drukkol, hogy „a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon". Hozzátette: távozása nem az ő elhatározása volt, hanem az intézmény új vezetőinek döntése értelmében szűnt meg a munkája.
Az alapítvány már korábban megszűnt
Az elbocsátás az MCC-t fenntartó alapítvány megszűnését követi. A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint alapítói jogkörben még júliusban döntött az MCC Alapítvány megszüntetéséről, a kormány azon vállalásának részeként, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolásával hazahozza a befagyasztott uniós forrásokat. Az MCC vezetése akkor közleményben reagált, és azt írta, hogy a döntés nem váratlan, hanem egy korábban elfogadott jogszabály végrehajtásának része.
A Fővárosi Törvényszék csütörtökön közölte, hogy jogutód nélkül megszűnt 14 nem felsőoktatási kekva, köztük az MCC Alapítvány is. Bár az alapítványoknak lett volna lehetőségük más alapítványi formában tovább működni, egyetlen ilyen kérelem sem érkezett. A megszűnt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, és már zajlik a hozzájuk kapcsolódó, mintegy 40 gazdasági társaságban lévő tulajdonrészek állami kézbe adása is.
A kormány korábbi közlése szerint a nem felsőoktatási kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű vagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.
Szalai Zoltán éveken át Orbán Balázzsal együtt vezette az MCC-t. Orbán Balázs a HVG szerint már korábban lemondott az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről.
Mégis felveszi az uniós védelmi hitelt a magyar kormány, de jóval kevesebbet kér, mint az előző vezetés
A magyar sajtóban csütörtökön még az a hír terjedt, hogy az új kormány egyáltalán nem kér az uniós védelmi hitelből, a Bizottság pénteki tájékoztatóján azonban megerősítették, hogy a Tisza-kormány mégiscsak lehívja a kedvezményes hitelt, ám az eredeti kölcsön mindössze egyharmadát fogják igényelni.
Karácsony Gergely: Nagyon közel van a megállapodás a kormánnyal
Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, Karácsony Gergely szerint pedig már "nagyon közel" vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi.
Megnyílt a pályázat
A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban, határozott időre, legfeljebb öt évre kapnak megbízatást; a pályázatok már elérhetők a Közszolgállás portálon
- írta Lannert Judit a Facebookon.
A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség - tette hozzá. A miniszter kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását.
Az új rendszerben a centrumok vezetése és az ehhez kapcsolódó szakmai, működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul
- írta.
Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése.
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: 7500 százalékkal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen
Rendkívül magas azbesztrost-koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen: egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. Az osztrák Kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására.
Baka András New Yorkban egyeztetett
A köztársasági elnök helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett New Yorkban
- írja az MTI.
A közlemény szerint "Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése". Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, "számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa". Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését.
Az államfő emellett egyeztetést folytatott Guy Parmelin svájci, Alar Karis észt, valamint Alexander Stubb finn államfővel is.
Ma indul a Bayer Construct csődeljárása
A bíróság elrendelte a Bayer Construct Zrt. csődeljárását, amely pénteken, azaz a bíróság végzésének a Cégközlöny honlapján történő közzétételekor kezdődik - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. A közlemény szerint péntektől az adóst hat hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, de ez alól kivétel például a munkabér.
Ez történt csütörtökön
Csütörtökön magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Magyar Pétert a Vatikánban. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta a Szentatyát. A találkozón Magyarország helyzete és az európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia terjedése és a fiatalok elmagányosodása is szóba került. A Szentszék közleménye szerint a felek elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása miatt, és az ukrajnai, valamint a közel-keleti konfliktusról is egyeztettek. Magyar Péter a Vatikánban azt is bejelentette, hogy a Tisza-kormány átvilágítja, majd folytatja a Hungary Helps segélyprogramot.
Itthon a jövő hét elejére összpontosul a figyelem. A Tisza Párt öt előterjesztés tárgyalását javasolja a hétfői rendkívüli ülésre, köztük a legfőbb ügyész megválasztását és négy politikus mentelmi ügyét. A miniszterelnök korábbi közlése szerint hétfő reggel a Mentelmi Bizottság is összeül. Magyar Péter szerdán azt is bejelentette, hogy kezdeményezi a képviselői mentelmi jog eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén.
Lezárult egy korszak is: jogutód nélkül megszűnt 14 kekva. A megszűnt alapítványok vagyona az államra szállt, és már zajlik a hozzájuk kapcsolódó mintegy 40 cégben lévő tulajdonrészek állami kézbe adása.
A kormányzati munka is folytatódott. A kabinet átalakítja a pedagógus-továbbképzési rendszert: eltörlik a kötelező tartalmi megújító képzéseket, és a gyakornokoknak sem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti Alaptantervből. Az Igazságügyi Minisztérium vezetése az Országos Bírósági Hivatal elnökével és a törvényszékek vezetőivel egyeztetett a bírósági eljárások gyorsításáról. Tanács Zoltán szerint év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Kapitány István Brüsszelben amellett érvelt, hogy a dekarbonizáció nem mehet az európai ipar versenyképességének rovására.
A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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