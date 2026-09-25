Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, tovább gyűrűzik az azbesztbotrány

Elbocsátották Szalai Zoltánt, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatóját – írja a HVG, amelyhez eljutott a főigazgató hallgatóknak írt búcsúlevele.

Különleges élmény volt vezetőként végigkísérni, ahogyan egy kicsi, családias budapesti kezdeményezésből fokozatosan egy egész Kárpát-medencét átölelő, mára több mint nyolcezer fiatalnak fejlődést biztosító, nemzetközileg is jegyzett tehetséggondozó műhely épült az MCC-ből

– írta a levélben Szalai Zoltán.

A főigazgató úgy fogalmazott, szívből drukkol, hogy „a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon". Hozzátette: távozása nem az ő elhatározása volt, hanem az intézmény új vezetőinek döntése értelmében szűnt meg a munkája.

Az alapítvány már korábban megszűnt

Az elbocsátás az MCC-t fenntartó alapítvány megszűnését követi. A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint alapítói jogkörben még júliusban döntött az MCC Alapítvány megszüntetéséről, a kormány azon vállalásának részeként, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolásával hazahozza a befagyasztott uniós forrásokat. Az MCC vezetése akkor közleményben reagált, és azt írta, hogy a döntés nem váratlan, hanem egy korábban elfogadott jogszabály végrehajtásának része.

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön közölte, hogy jogutód nélkül megszűnt 14 nem felsőoktatási kekva, köztük az MCC Alapítvány is. Bár az alapítványoknak lett volna lehetőségük más alapítványi formában tovább működni, egyetlen ilyen kérelem sem érkezett. A megszűnt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, és már zajlik a hozzájuk kapcsolódó, mintegy 40 gazdasági társaságban lévő tulajdonrészek állami kézbe adása is.

A kormány korábbi közlése szerint a nem felsőoktatási kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű vagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.

Szalai Zoltán éveken át Orbán Balázzsal együtt vezette az MCC-t. Orbán Balázs a HVG szerint már korábban lemondott az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről.