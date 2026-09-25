Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: 7500 százalékkal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen

Újabb aggasztó eredmények érkeztek a Nyugat-Magyarországon kibontakozó azbesztügyben. A Kurier beszámolója szerint
Kőszegen olyan levegőmintákat mértek, amelyekben az azbesztrostok koncentrációja mintegy 7500 százalékkal haladta meg az egészségügyi irányértéket.
A szeptemberi vizsgálati jegyzőkönyv alapján a Hermina utcában köbméterenként 76 254 azbesztrostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost köbméterenként. A Borostyán gyermekotthonhoz vezető egyik út esetében 2591 rost/köbméteres maximális értéket mértek. A lap külön kiemeli, hogy nem a kövek azbeszttartalmáról van szó, hanem a környezeti levegőben lebegő azbesztrostokról.
A problémás kőanyag a Kurier szerint burgenlandi kőbányákból származhatott, Kőszegen pedig mintegy ötven további helyszín érintettsége merült fel. Szennyezett kőanyagot találtak többek között egy játszótér környékén, valamint óvoda, szociális intézmény, általános iskola és kollégium melletti parkolókban is.
A városvezetés ezért több helyen sebesség- és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játsszanak az érintett helyeken.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Ha költözésről van szó, a mai ötvenesek diktálják a tempót az ingatlanpiacon − De meddig?
Az agglomerációs mintázatokból is sok minden kirajzolódik.
Magyar csoda: hitelfelvétel eladósodás nélkül - Mi a magyarázat?
Optikai csalódás látható a személyi hitelek piacán.
Miről szól a Whisper Ton-ügy? – Influenszerek a GVH fókuszában
A hatóság elvárása: a reklámjellegnek minden esetben egyértelműen ki kell derülnie.
Zelenszkij előirányozott milliárdokat kér, de Brüsszel egyelőre nem enged a reformokból
Ukrjana a befagyasztott orosz vagyon kérdését is újranyitná.
Ledőlt az első dominó, felgyorsult a verseny az Európai Központi Bank elnöki székéért
Christine Lagarde elnök 2027-ben távozik hivatalából.
Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok
Nehéz éjszakája volt a légvédelemnek.
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Érkeznek a Revolut ATM-ek, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek?
2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség tereli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmenet
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.