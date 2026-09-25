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Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: 7500 százalékkal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen
Gazdaság

Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: 7500 százalékkal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen

Portfolio
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Rendkívül magas azbesztrost-koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen: egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. Az osztrák Kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására.

Újabb aggasztó eredmények érkeztek a Nyugat-Magyarországon kibontakozó azbesztügyben. A Kurier beszámolója szerint

Kőszegen olyan levegőmintákat mértek, amelyekben az azbesztrostok koncentrációja mintegy 7500 százalékkal haladta meg az egészségügyi irányértéket.

A szeptemberi vizsgálati jegyzőkönyv alapján a Hermina utcában köbméterenként 76 254 azbesztrostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost köbméterenként. A Borostyán gyermekotthonhoz vezető egyik út esetében 2591 rost/köbméteres maximális értéket mértek. A lap külön kiemeli, hogy nem a kövek azbeszttartalmáról van szó, hanem a környezeti levegőben lebegő azbesztrostokról.

A problémás kőanyag a Kurier szerint burgenlandi kőbányákból származhatott, Kőszegen pedig mintegy ötven további helyszín érintettsége merült fel. Szennyezett kőanyagot találtak többek között egy játszótér környékén, valamint óvoda, szociális intézmény, általános iskola és kollégium melletti parkolókban is.

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A városvezetés ezért több helyen sebesség- és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játsszanak az érintett helyeken.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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