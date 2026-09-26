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Aggasztó előrejelzés: egyszerre öt trópusi vihar pattanhat ki az óceán felett, súlyos következményei lehetnek
Gazdaság

Aggasztó előrejelzés: egyszerre öt trópusi vihar pattanhat ki az óceán felett, súlyos következményei lehetnek

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Miközben az Atlanti-óceánon a jelenlegi szezonban szokatlan nyugalom honol, a Csendes-óceán nyugati medencéjében rendkívüli az aktivitás. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő két hétben akár egyszerre öt trópusi ciklon is örvényelhet a térségben, ami komoly logisztikai kihívásokat jelenthet a globális áruszállításban – derült ki a The Weather on Maps Facebook-bejegyzéséből.

A meterológiai szakértők szerint az atlanti térségben tapasztalható hurrikánmentes időszak mögött az El Niño éghajlati jelensége áll. Ez a környezeti hatás ugyanis felerősíti a magassági szélnyírást az Atlanti-óceán déli vizei felett,

ami hatékonyan gátolja a trópusi viharok kialakulását és megerősödését.

Ezzel szemben a Csendes-óceán nyugati részén rendkívül kedvezőek a feltételek a viharrendszerek létrejöttéhez. Az amerikai GFS globális előrejelzési modell szimulációi alapján a következő két hétben kialakulhat olyan helyzet, amikor

egyszerre öt, legalább trópusi ciklon erősségű vihar jelenik meg párhuzamosan a nyílt vízen.

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Bár a modellszimuláció szerint a sűrűn lakott szárazföldeket egyik vihar sem érinti közvetlenül, a hajó- és légiforgalmat igencsak körültekintően kell majd tervezni az érintett térségben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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