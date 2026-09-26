Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez

Az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményeket kivizsgáló, független Európai Ügyészség szabályai szerint a magyar államnak három jelöltet kell megneveznie az európai ügyészi posztra.

Mivel az uniós rendelet nem írja elő a hazai kiválasztás pontos menetét, ezért a magyar jogszabályi rendszer keretei között kell kijelölni azt a szervet, amely értékeli és rangsorolja a pályázókat.

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a tisztségre olyan feddhetetlen ügyészek vagy bírák jelentkezhetnek, akik megfelelnek a legmagasabb szakmai elvárásoknak, valamint komoly gyakorlattal rendelkeznek a nemzeti jog, a pénzügyi nyomozások és a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés terén.

A felterjesztett hármas listát egy független szakértőkből álló európai testület véleményezi, amely ha valakit alkalmatlannak talál, az illető kiesik a folyamatból. A végső döntést a Tanács hozza meg egyszerű többséggel, és

a kinevezést követő huszadik naptól válnak alkalmazhatóvá Magyarországon az EPPO szabályai.

A brüsszeli képviselet mellett az Európai Ügyészség magyarországi munkáját, vagyis a tényleges nyomozásokat és a hazai bíróságok előtti vádképviseletet az európai delegált ügyészek végzik majd. Létszámukat, valamint területi és feladatalapú hatáskörüket a magyar hatóságok és az európai főügyész közötti megállapodás rögzíti. Erre a pozícióra szintén kizárólag független, megfelelő képesítéssel és komoly nemzeti jogi tapasztalattal rendelkező, aktív ügyészek vagy bírák jelölhetők. A magyar állam által kiválasztott szakembereket az európai főügyész javaslatára, a szükséges alkalmassági vizsgálatot követően az Európai Ügyészség Kollégiuma nevezi ki.

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