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Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez
Gazdaság

Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez

Portfolio
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Már készülnek a magyar európai ügyész kiválasztásának szabályai, a keretrendszer kidolgozásán az Igazságügyi Minisztérium szakmai munkacsoportja dolgozik. Magyarországnak három független, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltet kell felterjesztenie Brüsszelbe, akik közül az Európai Unió Tanácsa nevezi ki a hazánkat képviselő tisztségviselőt az Európai Ügyészség (EPPO) testületébe, míg a hazai nyomozásokat az itt dolgozó európai delegált ügyészek irányítják majd - írta az Igazságügyi Minisztérium.

Az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményeket kivizsgáló, független Európai Ügyészség szabályai szerint a magyar államnak három jelöltet kell megneveznie az európai ügyészi posztra.

Mivel az uniós rendelet nem írja elő a hazai kiválasztás pontos menetét, ezért a magyar jogszabályi rendszer keretei között kell kijelölni azt a szervet, amely értékeli és rangsorolja a pályázókat.

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a tisztségre olyan feddhetetlen ügyészek vagy bírák jelentkezhetnek, akik megfelelnek a legmagasabb szakmai elvárásoknak, valamint komoly gyakorlattal rendelkeznek a nemzeti jog, a pénzügyi nyomozások és a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés terén.

A felterjesztett hármas listát egy független szakértőkből álló európai testület véleményezi, amely ha valakit alkalmatlannak talál, az illető kiesik a folyamatból. A végső döntést a Tanács hozza meg egyszerű többséggel, és

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a kinevezést követő huszadik naptól válnak alkalmazhatóvá Magyarországon az EPPO szabályai.

A brüsszeli képviselet mellett az Európai Ügyészség magyarországi munkáját, vagyis a tényleges nyomozásokat és a hazai bíróságok előtti vádképviseletet az európai delegált ügyészek végzik majd. Létszámukat, valamint területi és feladatalapú hatáskörüket a magyar hatóságok és az európai főügyész közötti megállapodás rögzíti. Erre a pozícióra szintén kizárólag független, megfelelő képesítéssel és komoly nemzeti jogi tapasztalattal rendelkező, aktív ügyészek vagy bírák jelölhetők. A magyar állam által kiválasztott szakembereket az európai főügyész javaslatára, a szükséges alkalmassági vizsgálatot követően az Európai Ügyészség Kollégiuma nevezi ki.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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