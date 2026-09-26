Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten

A HungaroMet időjárás-jelentése szerint Európa jelentős része felett jelenleg egy kiterjedt, magasnyomású légköri képződmény terül el, így a kontinens nagy részén tartósan száraz és eseménytelen időre számíthatunk a következő időszakban.

A szombat éjszakai órákban többnyire derült lesz az ég, a szél pedig gyenge vagy mérsékelt marad. Emiatt a hajnali órákra erősen lehűl a levegő, a minimumértékek többnyire 4 és 10 Celsius-fok között alakulnak. A hidegre hajlamos helyeken a hőmérséklet megközelítheti a fagypontot, és talaj menti fagy is kialakulhat, miközben a magasabban fekvő hegyvidéki területeken enyhébb marad a reggel.

Hajnalban elszórtan pára- és ködfoltok képződhetnek, amelyek a napfelkelte után gyorsan feloszlanak. Ezt követően

vasárnap többórás napsütésre van kilátás, bár észak felől fátyolfelhőzet vonulhat át az ország felett,

amely átmenetileg a Dunántúlon és a középső országrészben meg is vastagodhat. Csapadéktól azonban sehol sem kell tartani.

Érdemes lesz rétegesen öltözködnünk, ugyanis a következő napokban is hűvösek lesznek az éjszakák, így reggel igazán csípős időre ébredhetünk, míg napközben, délutánonként döntően 20 és 25 fok között alakul majd a csúcsérték

– hangzott el HungaroMet előrejelzésében.

A száraz, eseménytelen őszi időjárás a hosszabb távú előrejelzések szerint is velünk marad, a csapadéknak egyelőre semmi nyoma sincs a térképeken.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio