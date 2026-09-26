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Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten
Gazdaság

Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten

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A következő bő egy hétben egy anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását, ami száraz, nyugodt, napos időt hoz jelentős csapadék nélkül, a hűvös éjszakákat pedig kellemesen meleg nappalok követik majd – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

A HungaroMet időjárás-jelentése szerint Európa jelentős része felett jelenleg egy kiterjedt, magasnyomású légköri képződmény terül el, így a kontinens nagy részén tartósan száraz és eseménytelen időre számíthatunk a következő időszakban.

A szombat éjszakai órákban többnyire derült lesz az ég, a szél pedig gyenge vagy mérsékelt marad. Emiatt a hajnali órákra erősen lehűl a levegő, a minimumértékek többnyire 4 és 10 Celsius-fok között alakulnak. A hidegre hajlamos helyeken a hőmérséklet megközelítheti a fagypontot, és talaj menti fagy is kialakulhat, miközben a magasabban fekvő hegyvidéki területeken enyhébb marad a reggel.

Hajnalban elszórtan pára- és ködfoltok képződhetnek, amelyek a napfelkelte után gyorsan feloszlanak. Ezt követően

vasárnap többórás napsütésre van kilátás, bár észak felől fátyolfelhőzet vonulhat át az ország felett,

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Érdemes lesz rétegesen öltözködnünk, ugyanis a következő napokban is hűvösek lesznek az éjszakák, így reggel igazán csípős időre ébredhetünk, míg napközben, délutánonként döntően 20 és 25 fok között alakul majd a csúcsérték

– hangzott el HungaroMet előrejelzésében.

A száraz, eseménytelen őszi időjárás a hosszabb távú előrejelzések szerint is velünk marad, a csapadéknak egyelőre semmi nyoma sincs a térképeken.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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