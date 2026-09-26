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Elkészült a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos törvénymódosítás - Fel is villantották az egyik intézkedést
Gazdaság

Elkészült a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos törvénymódosítás - Fel is villantották az egyik intézkedést

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Több mint harminc törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomag készült el a belügyi ágazatban dolgozók adminisztratív terheinek csökkentésére és megbecsültségük növelésére. Ennek egyik elsőként bejelentett eleme a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

A belügyminiszter nyilatkozata szerint az elmúlt hónapok szakmai egyeztetései és a munkatársaktól érkezett visszajelzések alapján állították össze a deregulációs és könnyítési csomagot. A tervezett intézkedések elsődleges célja a bürokrácia visszaszorítása és a napi feladatellátás megkönnyítése.

Ezek a javasolt módosítások határozott lépéseket tesznek a tehermentesítés, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelésének irányába

– mutatott rá a tárcavezető.

A javaslatcsomag egyik most ismertetett eleme a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (RIASZ) dolgozók helyzetének javítása. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja az indítványt, emelkedik az érintett munkatársak alapszabadsága, emellett a betegszabadság idejére járó távolléti díj szabályozását is kiterjesztik rájuk. Ezzel a tárca a hivatásos és a támogató állomány közötti különbségeket kívánja mérsékelni, elismerve a háttérben dolgozók munkáját is.

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A belügyminiszter hozzátette: a törvénymódosítási javaslatcsomag további részleteit a következő napokban folyamatosan ismertetik majd a minisztérium és a Rendészeti Államtitkárság közösségi felületein.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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