Ennyibe kerül egy gyermek felnevelése Magyarországon

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Modellszámításaim szerint az első gyermek vállalása jelenleg mintegy 101 millió forintos terhet jelent egy átlagkeresetű pár számára, a második, harmadik és negyedik gyermek pedig egyenként további 66 milliót. Ebből a pénzbeli ellátások és adókedvezmények az első gyermeknél nagyjából 19, a másodiknál 97, a harmadiknál 54%-ot fedeznek. Három gyermek után így mintegy 113 millió forint nettó pénzügyi teher hárul a családra. A kedvezményes hitelprogramok ezen az arányon javíthatnak, de igénybevételükhöz hitelképesség is kell.

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A gyermekvállalás elsősorban nem gazdasági kérdés, ugyanakkor jelentős gazdasági következményei vannak, amelyekkel a fiatalok is számolnak. Az alábbiakban egy átlagkeresetű magyar pár szempontjából tekintem át a gyermekvállaláshoz kapcsolódó terheket és állami juttatásokat. A számítás egy feltételezett életpályára épül 2026-os értéken diszkontálás nélkül.

Képzeljünk el egy fiatal párt: mindketten havi bruttó 754 700 forintot keresnek (ennyi volt az átlagkereset 2026 júniusában a KSH szerint), kedvezmények nélkül pedig nettó mintegy 502 ezer forintot. Az anya harmincévesen szüli első gyermekét, a további gyermekek háromévente érkeznek, és tizenkilenc éves korukig tartják el őket. Az első négy gyermek után az anya visszatér a munkába, az ötödik gyermek hároméves korától azonban végleg otthon marad. Azt számoltam ki, hogy e döntések mekkora gazdasági terhet rónak a párra, és ebből mennyit vesz át az állam.

Mibe kerül egy gyermek?

A gyermekvállalás pénzügyi terhe három tételből áll:

a család megnövekedett jövedelemigényéből,

az anya elmaradt keresetéből

és kisebb nyugdíjából.

A gondozási idő terhével terjedelmi okokból nem foglalkozom.

A megnövekedett jövedelemigény

A gyermek költségét azzal becsülöm meg, mennyivel több jövedelem kell a családnak a korábbi életszínvonal fenntartásához. Ha ezt nem tudja előteremteni, a teher alacsonyabb életszínvonalként jelentkezik. A számításhoz a módosított OECD-ekvivalenciaskálát használom: az első felnőtt súlya 1,0, a másodiké 0,5, a tizennégy év alatti gyermeké 0,3, az idősebbé 0,5. A pár havi mintegy egymillió forintos nettó jövedelméből kiindulva egy gyermek havi 201 ezer, tizennégy éves korától 335 ezer forinttal növeli a jövedelemigényt. Tizenkilenc évre ez mintegy 53,8 millió forint. A skála minden további gyermekhez ugyanekkora többletet rendel.

Az elmaradt kereset

Ez nem kiadás, hanem alternatívaköltség: az a munkajövedelem, amelyet az anya gyermekvállalás nélkül megkeresett volna. A modellben a szülés utáni első évben nem keres munkabért, a másodikban a gyermektelen nő referenciajövedelmének negyedét, a harmadikban a felét kapja. A negyedik–tizedik évben 80, majd nyugdíjig 90%-át keresi. A magyar kutatási eredmények tartós anyai keresetveszteséget mutatnak; a fenti százalékos pálya ennek számszerűsítésére alkalmazott modellfeltevés. Minden szülés újraindítja ezt a pályát. Az első gyermek így mintegy 37 millió forintos keresetkiesést okoz, a második, harmadik és negyedik egyenként további közel 11,7 milliót. Az ötödik gyermek hároméves korától, 45 évesen végleg otthon maradó anya munkajövedelme a négygyermekes, dolgozó pályához képest további 115,9 millió forinttal csökken.

A nyugdíjhátrány

A keresetkiesés a későbbi nyugdíjat is csökkentheti, de ennek mértékét a szolgálati idő és a gyermekgondozási időszakok nyugdíjszámítási kezelése is befolyásolja. A modell húsz nyugdíjas évvel és évente tizennégy havi kifizetéssel számol. A gyermektelen nő havi becsült nyugdíja 398 ezer, az egygyermekes anyáé 363 ezer forint: az életpálya nyugdíjhátránya így mintegy 9,9 millió forint. A második, harmadik és negyedik gyermek ezt már csak csekély mértékben növeli. Az otthon maradó ötgyermekes anya havi nyugdíját külön feltevésként 300 ezer forintra teszem, ami a négygyermekes, dolgozó pályához képest további 17,4 milliós veszteséget jelent. Ezek modellbecslések; a négy- és ötgyermekes anyák kereseti pályája is feltételezés, mert a hivatkozott magyar adatok a három vagy több gyermekes kategóriánál megállnak.

1. táblázat: Egy újabb gyermek pénzügyi többletterhe (millió Ft) Újabb gyermek Jövedelemigény Elmaradt kereset Nyugdíjhátrány Pénzügyi többletteher Első 53,8 37 9,9 100,7 Második 53,8 11,7 0 65,6 Harmadik 53,8 11,7 0,1 65,6 Negyedik 53,8 11,7 0,1 65,6 Ötödik és tartós otthonmaradás 53,8 115,9 17,4 189,3 A táblázat összegei millió forintban 2026-os értéken szerepelnek a támogatások levonása nélkül. Minden sor az eggyel kevesebb gyermekes életpályához viszonyított pénzügyi többletterhet mutatja. A kerekítések miatt kisebb összeadási eltérések előfordulhatnak. Az ötgyermekes, otthon maradó pálya pénzügyi többletterhe további 2,2 millió forint egészségügyi szolgáltatási járulékot is tartalmaz: a modell azt feltételezi, hogy az anya 50-65 éves kora között maga után fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (Forrás: a szerző összeállítása)

Mennyit vállal át az állam?

A magyar családpolitika különböző típusú támogatásokat kapcsol össze: pénzbeli ellátásokat, adó- és járulékkedvezményeket, valamint kedvezményes hiteleket. A CSED és a GYED biztosítási ellátás, de a család számára ugyanúgy bevétel, ezért itt számolom el ezeket. A számítás abból indul ki, hogy a család teljesíti az egyes ellátások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogszabályi feltételeket. A kedvezményes hiteleket külön tárgyalom. A kisebb juttatásoktól, az esetleges vagy speciális feltételekhez kötött támogatásoktól, például az otthonfelújítási támogatástól, valamint a gyermekszámtól független kedvezményektől eltekintek.

A modellben figyelembe vett pénzbeli ellátások és adókedvezmények teljes életpályaösszegét a következő táblázat mutatja.

2. táblázat: A család pénzbeli ellátásai és adókedvezményei az életpályán (millió Ft) Támogatás 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 4 gyermek 5 gyermek, anya otthon Gyermekgondozási csomag (CSED, GYED, GYES, anyasági támogatás) 12,05 24,1 36,15 48,2 60,25 GYET 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 Családi pótlék 2,78 5,99 10,28 13,93 17,58 Érvényesített családi adó- és járulékkedvezmény 4,68 17,28 39,28 54,72 65,48 Anyai szja-mentesség 0,00 35,52 32,87 30,23 4,08 Összes támogatás 19,52 82,9 118,6 147,1 148,95 Többlettámogatás 19,52 63,38 35,7 28,5 1,85 A CSED, a GYED, a GYES és az egyszeri anyasági támogatás a táblázatban összevontan, „Gyermekgondozási csomag” sorban szerepel. A kerekített részösszegek miatt az egyes sorok összege az „Összes támogatás” sorától csekély mértékben eltérhet. A „Többlettámogatás” sor az eggyel kevesebb gyermekes életpályához viszonyított támogatásnövekményt mutatja. (Forrás: a szerző összeállítása)

Az első gyermek

A CSED 4,17 millió, a GYED 7,51 millió, a GYES 0,31 millió, az egyszeri anyasági támogatás kerekítve 0,06 millió forint. Ez a gyermekgondozási csomag együtt mintegy 12,05 millió forint, és a modellben minden gyermeknél megismétlődik. Ehhez folyamatos munkaviszonyt, változatlan munkáltatót és az ellátásalap kedvezményszabályának alkalmazását feltételezem. Az első gyermek után ehhez 2,78 millió forint családi pótlék és 4,68 millió családi kedvezmény társul. Az összesen 19,5 milliós támogatás a 100,7 milliós pénzügyi többletteher 19%-át fedezi.

A második gyermek

A megismétlődő gyermekgondozási csomag mellett emelkedik a családi pótlék és a családi adókedvezmény, továbbá az anya jogosulttá válik az szja-mentességre. Ez a kedvezmény az anya teljes kereseti pályáján összesen mintegy 35,5 millió forintot ér. A második gyermekhez kapcsolódó többlettámogatás így 63,4 millió forint, ami a 65,6 milliós pénzügyi többletteher közel 97%-a.

A harmadik gyermek

A családi adókedvezmény életpályaösszege további 22 millió forinttal nő. Ezzel szemben az anya szja-mentességének értéke az alacsonyabb kereset miatt 2,65 millió forinttal csökken. A gyermekgondozási csomaggal és a családi pótlék növekményével együtt a többlettámogatás így 35,7 millió forint, vagyis a 65,6 millió forintos pénzügyi többletteher 54%-a.

A negyedik gyermek

A családi pótlék és a családi adókedvezmény gyermekenkénti összege már nem emelkedik. Az újabb gyermek növeli a támogatásokat, de az anya ismételt keresetkiesése tovább csökkenti az szja-mentesség értékét. A nettó többlettámogatás 28,5 millió forint, vagyis a pénzügyi többletteher 43%-a. A családi adókedvezményt a modellben a két szülő együtt, éves elszámolásban teljes egészében érvényesíteni tudja.

Az ötödik gyermek és az anya otthonmaradása

A gyermekgondozási ellátások, a családi pótlék és az érvényesített családi adókedvezmény összege tovább nő, és a modell gyermeknevelési támogatással (GYET) is számol. Az anya tartós kilépése a munkából viszont 26,15 millió forinttal csökkenti az szja-mentesség életpályaértékét. A családi adókedvezmény teljes összegét sem tudják kihasználni azokban az években, amikor az meghaladja az egyetlen kereső apa adó- és járulékkapacitását. A támogatások egyenlege így a négygyermekes, dolgozó anyai pályához képest mindössze mintegy 1,8 millió forinttal javul.

3. táblázat. Egy újabb gyermek pénzügyi egyenlege Újabb gyermek Pénzügyi többletteher (millió Ft) Többlettámogatás (millió Ft) Átvállalási arány (%) A család többletterhe (millió Ft) Első 100,7 19,5 19% 81,2 Második 65,6 63,4 97% 2,2 Harmadik 65,6 35,7 54% 29,9 Negyedik 65,6 28,5 43% 37,1 Ötödik és tartós otthonmaradás 189,3 1,8 1% 187,5 A táblázat összegei millió forintban, 2026-os értéken szerepelnek, kedvezményes hitelek nélkül. Minden sor az eggyel kevesebb gyermekes életpályához viszonyított értékeket mutat. Az ötödik sor az újabb gyermek és a tartós otthonmaradás együttes hatását mutatja. (Forrás: a szerző összeállítása)

A fenti tételeket összeadva: a háromgyermekes család 231,9 millió forintos pénzügyi terhéből az állam 118,6 milliót, vagyis 51%-ot vállal át; 113,3 millió forint a családot terheli. Az ötgyermekes család esetében, tartósan otthon maradó anyával számolva, az összes pénzügyi teher 486,9 millió forint, ebből az állam mintegy 149 milliót, vagyis 31%-ot vállal át. A családot így 337,9 millió forint hátrány éri.

A kedvezményes hitelek hatása

A Babaváró és a CSOK Plusz jelentősen javíthatja a családok pénzügyi mérlegét. A Babaváró legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású kölcsön: a feltételek teljesülése esetén kamatmentes, a harmadik gyermek megszületésekor pedig a fennmaradó tartozást elengedik. A CSOK Plusz lakáscélú hitel, amelynek összege háromgyermekes család esetén elérheti az 50 millió forintot; a hitelfelvételt követően érkező második és harmadik gyermek után tíz-tízmillió forintos tartozáselengedés jár.

A modellben szereplő háromgyermekes család az 50 millió forintos CSOK Plusz után 25 év alatt összesen 44,9 millió forintot fizet vissza. Egy ugyanekkora, végig 6,4%-os kamatozású piaci hitelnél ez 100,3 millió forint lenne. A kamatkedvezmény és a tartozáselengedések együttes előnye tehát diszkontálás nélkül 55,4 millió forint. Ez a különböző években esedékes törlesztések egyszerű összeadásából adódik, ezért ezt az összeget nem adom hozzá a korábban összesített családtámogatásokhoz.

Az igénybevétel nagyságrendjéről ad némi képet, hogy 2024-ben 11 300 CSOK Plusz-szerződés köttetett, miközben csaknem 78 ezer gyermek született. Bár a két adat közvetlenül nem feleltethető meg egymásnak, összevetésük alapján mégis úgy tűnik, hogy a CSOK Plusszal a gyermeket vállaló családok kisebbsége él.

Mindkét program a gyermekvállaláshoz kapcsolódó feltételek teljesítését igényli. Ezek nem teljesítése visszafizetési terhet okozhat. Emellett a gyermekvállalási kötelezettség nélküli Otthon Start sok fiatal számára kisebb kockázatú alternatívát jelent.

A kétgyermekes anyák szja-mentessége

A kétgyermekes anyák szja-mentessége pronatalista szempontból ambivalens intézkedés. Az biztos, hogy az egygyermekes nők számára ez nagyon erős pénzügyi ösztönzést jelent.

A második gyermek után azonban az szja-mentesség – ceteris paribus – a munkában maradást ösztönzi, ugyanis újabb gyermek keresetkiesést okoz, ami csökkenti az adókedvezmény értékét.

Az intézkedés pronatalista mérlegét szerintem az határozza meg, hogy milyen hatással van az első gyermek megszületésére. Ha ez a hatás jelentős, akkor érdemes megtartani. Ha nem, akkor indokolt egy hasonló mértékű támogatással felváltani, amely a harmadik és további gyermek vállalásakor sem veszíti el az ösztönző jellegét. Ha a politika megőrzi ezt az intézkedést, akkor a harmadik és további gyermekek vállalását újabb támogatásokkal kell segíteni.

Összegzés

A gyermekvállalás pénzügyi következményeinek számszerűsítéséhez számos előzetes döntést és egyszerűsítő feltevést kellett tennem. A családok élethelyzete rendkívül sokféle, ezért a modellszámítás nem általános érvényű mérleget kíván adni, hanem egy átlagkeresetű család feltételezett életpályáján vizsgálja meg az egy-öt gyermek vállalásának pénzügyi következményeit. Magasabb kereset mellett a támogatások a gyermekvállalás pénzügyi terhének kisebb hányadát fedezik, mert a jövedelemigény és a keresetkiesés nagyobb, miközben a támogatások egy része fix összegű vagy korlátozott. Alacsonyabb kereset mellett a támogatások relatív súlya nagyobb, feltéve, hogy a család rendelkezik a kedvezmények teljes érvényesítéséhez szükséges adó- és járulékkapacitással.

A vizsgált referenciacsalád esetében a családtámogatások a gyermekvállalás pénzügyi többletterhének eltérő hányadát fedezik: az első gyermeknél 19, a másodiknál 97, a harmadiknál 54, a negyediknél 43%-ot. Az ötgyermekes, tartósan otthon maradó anyával számoló család teljes pénzügyi terhének az állam mintegy 31%-át vállalja át.

A népesség megújulásához szükséges 2,1-es termékenységi szint elérésében minden gyermek megszületése számít, de különösen fontos az első gyermek vállalása, valamint a sokgyermekes, köztük a négy-hat gyermeket nevelő családok hozzájárulása.

A pronatalista családpolitikának ezért egyszerre kell megkönnyítenie az első gyermek vállalását, és érdemben támogatnia a sokgyermekes családokat. A tartósan otthon maradó anyák a munkabérük mellett a keresethez kötött kedvezmények jelentős részéről is lemondanak. Olyan családtámogatási rendszerre lenne szükség, amely ezt a hátrányt is képes orvosolni.

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