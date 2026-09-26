Fordulat az adósságheggyel küzdő olajországban: megnyílhatnak a pénzcsapok

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szombati közlése szerint folytatja a technikai egyeztetéseket Gabon hatóságaival a költségvetési és adósságfolyamatokról, ami utat nyithat egy újabb hitelmegállapodás megkötése előtt.

Az olajtermelő afrikai állam az elmúlt hónapokban szorosabbra fűzte kapcsolatait az IMF-fel és a Világbankkal, miközben igyekszik rendezni közpénzügyeit, és friss forrásokat bevonni a kiemelt infrastruktúra-fejlesztésekre. Gabon márciusban nyújtott be hivatalos kérelmet a valutaalap felé, áprilisban pedig átfogó átvilágítást hirdetett az elmúlt évek adósságfelhalmozásáról, amit az IMF a leendő program megalapozásának kulcsfontosságú lépéseként értékelt.

A gaboni kormány a hónap elején tette közzé az audit eredményeit, amelyek szerint

az ország adósságterhe alacsonyabb a korábban becsültnél.

Ez lényegesen javítja az ország esélyeit a hitelprogram, valamint a hozzá kapcsolódó finanszírozás elnyerésére.

Az IMF a delegáció látogatása után kiadott közleményben jelezte, hogy a költségvetési és adósságfolyamatokról, illetve a gazdasági kilátásokról szóló technikai megbeszélések a következő hetekben is folytatódnak a hivatalos programtárgyalások előkészítése érdekében. A valutaalap szakértői emellett megvitatták a helyi hatóságok strukturális reformterveit is, különös tekintettel a közpénzügyi gazdálkodás hatékonyságának növelésére.

A 2027-es költségvetési tervezet alapján a gaboni kormány jövőre 1,144 billió CFA-frankot (mintegy 2 milliárd dollárt) tervez bevonni a nemzetközi piacokról, miközben az adósságszolgálat terhei és a törlesztési kötelezettségek meredeken emelkednek.

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Forrás: Reuters

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