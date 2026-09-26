Fordulóponthoz érkezett a hazai fejlesztéspolitika: új rendszerre van szükség

Kiemelt beruházások felülvizsgálata, visszaeső építőipari teljesítmény és elakadó projektek az egyik oldalon, új vasúti, lakhatási és más fejlesztési programok a másikon. Az elmúlt évek hazai beruházáspolitikai gyakorlata átalakulóban van, miközben az új rendszer még nem állt össze. Négyrészes cikksorozatunkban azt vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk el idáig, mi működött és mi nem, illetve milyen intézményi és finanszírozási keretekre lenne szükség a következő fejlesztési időszakban.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

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A problémák nem most kezdődtek. Az elmúlt évtizedekben fontos fejlesztések maradtak el, más esetekben pedig a beruházások gyenge előkészítés, vitatható prioritások vagy egyedi érdekek mentén valósultak meg. Ennél is fontosabb, hogy

nem alakult ki következetes, hosszú távú beruházáspolitikai stratégia és stabil intézményi-szabályozási környezet.

Ez egyszerre nehezítette a befektetők hosszú távú tervezését és a fejlesztési célok következetes érvényesítését. Beruházásokra ugyanakkor szükség van a gazdasági növekedéshez, az ország fejlődéséhez és az emberek életminőségének javításához.

Miért kell fejleszteni egyáltalán?

Ha versenyképes országot, működő közszolgáltatásokat, gazdasági növekedést, a lakhatási válság enyhítését és településeink fejlődését szeretnénk, akkor bizony szükséges fejleszteni. A számos területen tapasztalható elmaradások miatt nálunk különösen felértékelődik a tágabb értelemben vett fejlesztéspolitika, vagyis a kormányzat által követett hosszú távú fejlődési célokat és az ezek eléréséhez szükséges beavatkozásokat összefogó politikai keret. A fejlesztéspolitika persze nagyon összetett terület, ezért a cikksorozat ennek egy nagyon fontos részterületére, a beruházáspolitikára szorítkozik.

Beruházások ugyanis szinte mindenhez kellenek. Szükség van jó minőségű vasútra és úthálózatra, iskolákra és kórházakra, megfizethető és jó minőségű lakásokra – amelyek összességéből pedig modern, sikeres és élhető települések alakulnak ki. Ehhez az egyedi beruházásoknak helyi, térségi és országos fejlesztésekké kell összeállniuk, ahol a köz- és magánfejlesztések nem külön pályán haladnak, hanem erősítik egymást.

A beruházáspolitika ezért horizontális kérdés. A beruházások feltételrendszerét, ösztönzőit, szabályozását és előkészítését meghatározó eszközrendszer, amelynek az a feladata, hogy a beruházások mennyisége és minősége hozzájáruljon a tágabb fejlesztési célokhoz.

A kérdés tehát az, milyen beruházáspolitikára van szükség akkor, amikor az elmúlt évek rossz tapasztalatai miatt sokan magát a beruházások szükségességét vagy azok eddigi megvalósításának módját is kritikusan szemlélik. Különösen nehéz erre választ adni olyan helyzetben, amikor a költségvetés jelenlegi állapotában nincs elegendő állami forrás, ahhoz, hogy az ország előtt álló fejlesztési és beruházási igények mindegyikét finanszírozni lehessen, még az európai uniós források ismételt rendelkezésre állása mellett sem. Egyetlen megoldás, hogy a piac erőforrásait is mozgósítani kell, miközben a fejlesztéseknek a társadalmi igényeket és a közérdeket is szolgálniuk kell. Ehhez először azt érdemes megnézni, hol és miért nem tudta az eddigi fejlesztéspolitika összehangolni ezeket a szempontokat.

Elmaradt és félresiklott fejlesztések

Az elmúlt években a fejlesztéspolitika problémái a mindennapokban is egyre érzékelhetőbbé váltak. A lakosság számára ezt a leromló közlekedési infrastruktúra és a közszolgáltatások régóta halmozódó hiányai tették láthatóvá. A beruházói oldalon közben visszaestek az állami megrendelések és a beruházások, miközben a projektenként eltérő szabályozási feltételek, az egyedi kiemelések és a gyakran változó intézményi környezet növelték a bizonytalanságot.

Ezzel párhuzamosan gyengült az állam hosszú távú tervezési és projekt-előkészítési kapacitása, a köz- és magánszféra együttműködése pedig sok esetben egyedi alkukra épült. Háttérbe szorult az a horizontális szemlélet, amely a közlekedést a területhasználattal, a nagyberuházásokat a szükséges infrastruktúrával, a barnamezős fejlesztéseket pedig a környező városrész közterületeivel és közszolgáltatásaival együtt kezeli.

A probléma ezért nem egyszerűen az, hogy kevés beruházás valósult meg. Állami oldalon olyan infrastruktúra-fejlesztések maradtak el, amelyek már a gazdasági versenyképességet is korlátozzák, miközben más projektek gyenge előkészítéssel, vitatható prioritások vagy világos hosszú távú koncepció nélkül indultak el. A piaci oldalon sem alakultak ki stabil megoldások például a lakhatási kínálat bővítésére, és a nagy magánfejlesztésekbe is egyenetlenül épültek be a tágabb városrészi, közlekedési és infrastrukturális szempontok.

Gazdaságfejlesztésben az akkumulátoripari nagyberuházásokra építő iparpolitika jól mutatja, hogy a beruházásösztönzés önmagában még nem fejlesztéspolitika . A nagy üzemek telepítéséhez szükséges energia-, víz- és munkaerő-kapacitásokat ugyanúgy előre össze kell hangolni a beruházásokkal, mint a közlekedési és egyéb infrastruktúrát. Külön kérdés, hogy a fejlesztések mennyire épülnek be a hazai gazdaságba: ha nem erősödnek a hazai beszállítói kapcsolatok és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, a nagy beruházási volumen önmagában nem garantál nagyobb hazai hozzáadott értéket.

az akkumulátoripari nagyberuházásokra építő iparpolitika jól mutatja, hogy . A nagy üzemek telepítéséhez szükséges energia-, víz- és munkaerő-kapacitásokat ugyanúgy előre össze kell hangolni a beruházásokkal, mint a közlekedési és egyéb infrastruktúrát. Külön kérdés, hogy a fejlesztések mennyire épülnek be a hazai gazdaságba: ha nem erősödnek a hazai beszállítói kapcsolatok és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, a nagy beruházási volumen önmagában nem garantál nagyobb hazai hozzáadott értéket. Lakáspolitikában a döntően keresletoldali otthonteremtési programok a lassan alkalmazkodó kínálattal találkozva jelentős részben beépültek az árakba. Miközben egyes háztartások számára javították a lakáshoz jutás lehetőségét, a kínálat érdemi bővítése nélkül hozzájárultak a megfizethetőség romlásához.

Miközben egyes háztartások számára javították a lakáshoz jutás lehetőségét, a kínálat érdemi bővítése nélkül hozzájárultak a megfizethetőség romlásához. Városfejlesztésben is több nagyberuházás indult el úgy, hogy a funkció, a környező infrastruktúra és a városrészi kapcsolatok nem álltak össze előre világos koncepcióvá. Más esetekben maga a fejlesztés ugyan megvalósult, de az urbanisztikai értékek, a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése vagy a környező városszövethez való illeszkedés háttérbe szorult.

A sort a mohácsi hídtól a fel nem épült Diákvárosig hosszan lehetne folytatni. A közös probléma az volt, hogy

az állami beruházások kiválasztásában nem érvényesült következetesen a társadalmi hasznosság és a hosszú távú gazdasági értékteremtés, a magánberuházásoknál pedig nem alakult ki minden szereplő számára stabil, kiszámítható szabályozási környezet.

Ebben valószínűleg egyedi politikai és gazdasági érdekek is szerepet játszottak, de a mélyebb probléma az intézményi rendszer gyengesége volt: a fejlesztéspolitikai szervezetek és hatáskörök folyamatosan változtak, miközben az állami elemzési, projekt-előkészítési és tervezési kapacitás is leépült. A hosszú távú programok helyett így egyre nagyobb súlyt kaptak az egyedi döntések, kivételek és alkuk.

Új elvárások a beruházáspolitikával szemben

A jelenlegi helyzetből két fontos elvárás rajzolódik ki. Egyrészt kiszámíthatóbb, valódi versenyre épülő gazdasági környezetre van szükség, amelyben az állam stabil szabályokkal és átlátható feltételekkel teremti meg a beruházások kereteit. Másrészt a fejlesztési döntésekben nagyobb súlyt kell kapnia a társadalmi hasznosságnak, a hosszú távú fenntarthatóságnak és a jobb döntés-előkészítésnek. Ha ezt egyfajta új társadalmi szerződésként fogjuk fel, annak a beruházáspolitikában is világos következményei vannak.

A nagyobb fejlesztéseknél három olyan szereplő érdekeit kell összehangolni, amelyek tárgyalási pozíciója és súlya projektenként eltérő: a közszféra fejlesztési céljait és költségvetési korlátait, a magánszektor megtérülési és kockázati szempontjait, valamint a közérdek és az érintettek érdekeinek érvényesítését. Ha valamelyik szempont tartósan kiesik a rendszerből, annak jól azonosítható kockázatai vannak.

Ha a magánszektor kimarad ott is, ahol bevonható lenne, akkor a közszféra nemcsak a fejlesztés finanszírozását és megvalósítását, hanem a fenntartás jelentős részét is hosszú távon viseli, más területekről vonva el a forrásokat. Sok közjószág és alapinfrastruktúra esetében ez indokolható, más projektekben azonban a magántőke bevonása növelheti a rendelkezésre álló forrásokat és megoszthatja a feladatokat, illetve a kockázatokat. Ettől azonban a közpénzügyi kötelezettség nem feltétlenül tűnik el: annak időzítése, formája és a kockázat mértéke változik.

Sok közjószág és alapinfrastruktúra esetében ez indokolható, más projektekben azonban a magántőke bevonása növelheti a rendelkezésre álló forrásokat és megoszthatja a feladatokat, illetve a kockázatokat. Ettől azonban a közpénzügyi kötelezettség nem feltétlenül tűnik el: annak időzítése, formája és a kockázat mértéke változik. Ha a társadalmi szempontok maradnak ki, könnyebben válhat a beruházási politika egyedi gazdasági vagy politikai érdekek terepévé, miközben háttérbe szorul a tényleges közösségi értékteremtés. A közérdek itt nemcsak a jelenlegi érintettek véleményét jelenti, hanem a későbbi használók érdekeinek, a tágabb térség szempontjainak, valamint a hosszú távú társadalmi költségek figyelembevételét is.

Ha pedig a közszféra nem tölti be a saját szerepét, a piac önmagában nem fog minden szükséges beruházást létrehozni, és nem is várható el tőle a társadalmi vagy területi egyenlőtlenségek kezelése. Az államnak és az önkormányzatoknak ezért szabályozóként, infrastruktúra-fejlesztőként, megrendelőként vagy adott esetben közvetlen beruházóként is megvan a helyük a rendszerben.

Milyen fejlesztéspolitikai és beruházáspolitikai szemlélet tudja ezeket az érdekeket úgy összehangolni, hogy közben több, jobb és finanszírozhatóbb beruházás valósuljon meg?

Új beruházáspolitikai szemlélet

Egy új beruházáspolitikának mindenekelőtt olyan érdekeltségi rendszert kell teremtenie, amelyben az egyes szereplők az eltérő szempontjai összehangolhatók. A magánszektornak kiszámítható szabályokra és a vállalt kockázathoz igazodó megtérülésre, a közszférának a fejlesztési célok közpénzügyileg fenntartható megvalósítására, a társadalomnak pedig működő infrastruktúrára, elérhető közszolgáltatásokra és érzékelhető életminőség-javulásra van szüksége.

A jó beruházáspolitika ezért olyan feltételeket és ösztönzőket teremt, amelyek mellett gazdaságilag életképes, költségvetésileg finanszírozható beruházások valósulhatnak meg, miközben azok társadalmi és gazdasági értéket is teremtenek. A költségvetés korlátozott mozgástere mellett ehhez a magánszektor forrásaira is szükség van. A magántőkére ezért nem ellenfélként, hanem partnerként érdemes tekinteni, amellyel világos szabályok és megfelelő kockázatmegosztás mellett lehet együttműködni.

Ebben az irányban mozdul az Európai Bizottság következő, 2028–2034-es költségvetési ciklusra vonatkozó javaslata is. A megközelítés kevesebb, de átfogóbb fejlesztési programot, valamint az egyes szakpolitikai területek és források erőteljesebb összehangolását helyezi előtérbe. A programoknak ugyanazokat a hosszú távú fejlesztési célokat kell erősíteniük, az eredményesség mércéje pedig nem pusztán az elköltött pénz, hanem az eredmény, a megvalósítás minősége, és az elért pozitív társadalmi, gazdasági, környezeti hatás is.

Ez a fejlesztéspolitika és az azt szolgáló beruházáspolitika újragondolását is igényli. Egy beruházás egyszerre több fejlődési célt is szolgálhat, a megvalósításhoz pedig a szabályozást, a pénzügyi ösztönzőket, a közvetlen közberuházásokat és a magántőkét is tudatosan kell kombinálni. Ahol a piac önmagában nem hozna létre szükséges infrastruktúrát, ott a közszféra beruházása teremtheti meg a későbbi magánfejlesztések feltételeit; máshol éppen a kiszámítható szabályozás vagy a célzott ösztönzés indíthat el beruházásokat részben vagy egészben magánfinanszírozásban.

Ehhez azonban szakítani kell azzal a szemlélettel, amelyben az elköltött pénz önmagában a beruházás sikerének mércéje. A valódi kérdés az, hogy a projekt javította-e a gazdaság versenyképességét és termelékenységét, hozzájárult-e a közszolgáltatások vagy az infrastruktúra működéséhez, fenntartható-e pénzügyileg, és milyen hosszú távú társadalmi vagy környezeti hatásokat hozott létre. Ezt már a döntés előtt vizsgálni kell: össze kell vetni az alternatívákat, és azok várható költségeit, hasznait és kockázatait. A megvalósítás után pedig azt is szükséges visszamérni, hogy a beruházás ténylegesen teljesítette-e hosszú távú elvárásokat. Ehhez stabil elemzési, tervezési és értékelési kapacitásra van szükség a közigazgatáson belül; önmagában több fiókban végződő tanulmány nem oldja meg a problémát.

Első lépések

2026-ban megkezdődött a kiemelt beruházások rendszerének felülvizsgálata, és ennek részeként több korábbi döntést és folyamatban lévő projektet is újraértékeltek. A felülvizsgálat önmagában azonban még nem ad választ arra, milyen rendszer váltsa fel a korábbi gyakorlatot. Ezzel pedig sietni kell: 2026 második negyedévében a beruházások volumene 9,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a vállalati és a közberuházások egyaránt csökkentek.

Az építőipar júliusi adatai arra utalnak, hogy a gyengeség a következő időszakra is áthúzódhat. Miközben a termelés volumene 12,2%-kal csökkent éves alapon, az újonnan megkötött szerződéseké 24,8%-kal, ezen belül az épületekre kötött szerződéseké 29,5%-kal esett vissza. A csökkenő termelési adat viszont elsősorban a már folyamatban lévő munkák teljesítését mutatja, az új szerződések ennél is jobban visszaeső száma pesszimista előrejelzést ad a következő időszak beruházási volumenéről.

A lakásépítésben közben már látszik élénkülés: alacsony bázisról 2026 első felében 22%-kal több új lakás épült, az engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma pedig 29%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Biztató, hogy az új kormányzati programokban már megjelennek az ebben a cikkben is bemutatott beruházáspolitikai szemlélet egyes elemei. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több ezer milliárd forintos, több kormányzati cikluson átívelő vasútfejlesztési programot hirdetett meg, amely hosszabb távú keretbe rendezi a pálya-, jármű- és elővárosi kötöttpályás fejlesztéseket.

Ehhez szorosan kapcsolódik a Wekerle Sándor Lakásépítési Program, amelyben a kormányzati tervek szerint az 550 millió euró uniós forrást jelentős banki és piaci társfinanszírozással egészítenék ki, a lakásépítéseket pedig elsősorban barnamezős és alulhasznosított városi területekre irányítanák. A meghirdetett cél az új, megfizethető lakások építésén túl olyan városrészek fejlesztése, ahol megfelelő közösségi közlekedés, színvonalas és élhető közterületek, valamint szolgáltatások is létrejönnek. Vagyis a lakásépítésben az urbanisztikai, infrastrukturális és tágabb településfejlesztési szempontok is megjelennek.

A programok és a mögöttük megfogalmazott célok valódi eredményességét azonban az dönti el, hogyan valósítják meg őket, vagyis milyen intézményi, szabályozási és végrehajtási kapacitás épül köréjük. Hogyan választják ki a támogatandó fejlesztéseket, milyen közösségi elvárásokat kapcsolnak a közforrásokhoz vagy szabályozási kedvezményekhez, hogyan osztják meg a kockázatokat a köz- és magánszféra között, és ki hangolja össze a lakás-, közlekedési, infrastruktúra-, városfejlesztési és egyéb beruházásokat? Ezekre a kérdésekre határozott válaszok és stabil, kiszámítható keretek kellenek annak érdekében, hogy az egyes programokból valóban új beruházáspolitikai rendszer álljon össze.

A cikksorozat következő részeiben városfejlesztési nézőpontból vizsgáljuk meg, hogyan alakult itthon és külföldön a köz- és magánszféra együttműködése, hol működött jól, hol akadt el, és milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy az egymás mellett megvalósuló ingatlanfejlesztésekből valóban működő városrészek szülessenek.

Az elemzésben való szakmai együttműködésért köszönet illeti Petrovics Nándort, a Corvinus Egyetem oktatóját.

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