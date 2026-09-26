Hatalmas áttörés a rák elleni harcban: hetek helyett akár napokon belül képes azonosítani a daganatot egy új eljárás

Az új DNS-teszt a daganatmintából nyert genetikai kód gyors elemzésén alapul, amely
hetekről napokra csökkenti a diagnózishoz szükséges időt.
Amennyiben a műtét közben van szükség a daganat pontos típusának meghatározására, az eredmény akár két órán belül, még a beavatkozás ideje alatt rendelkezésre állhat.
A tesztet angliai szakközpontokban vezetik be kísérleti jelleggel azzal a céllal, hogy a betegek hamarabb juthassanak személyre szabott kezeléshez, és időben bekapcsolódhassanak az olyan klinikai vizsgálatokba, amelyekről a hosszú várakozás miatt eddig lemaradtak. Az agydaganatok diagnosztizálása különösen nehéz, mivel több mint száz típusuk létezik a lassan növekvő elváltozásoktól az agresszív daganatokig.
A gyors genomiális tesztet a Nottinghami Egyetem és a Nottingham University Hospitals NHS Trust szakemberei fejlesztették ki, a nottinghami intézményben pedig már alkalmazzák is. Stuart Smith, az intézmény idegsebész főorvosa szerint a teszt értékes várakozási időt takarít meg azon betegek számára, akiknél a gyorsaság létfontosságú. Hozzátette, a műtét közben nyert részletes daganatinformáció abban is segíti a sebészeket, hogy pontosan megítélhessék, meddig haladhatnak biztonságosan az ép agyszövet védelme mellett.
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