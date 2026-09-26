22°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Vagyonok olvadnak el az autópiacon – Kiderült, mely modellek tartják legjobban az árukat
Hatalmas áttörés a rák elleni harcban: hetek helyett akár napokon belül képes azonosítani a daganatot egy új eljárás
Gazdaság

Hatalmas áttörés a rák elleni harcban: hetek helyett akár napokon belül képes azonosítani a daganatot egy új eljárás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS England) kísérleti programot indít, amelynek keretében gyors genetikai tesztet tesz elérhetővé agydaganatos betegek számára. A szakértők szerint az új módszer alapjaiban változtathatja meg a diagnózis és a kezelés menetét - számolt be a Sky News.

Az új DNS-teszt a daganatmintából nyert genetikai kód gyors elemzésén alapul, amely

hetekről napokra csökkenti a diagnózishoz szükséges időt.

Amennyiben a műtét közben van szükség a daganat pontos típusának meghatározására, az eredmény akár két órán belül, még a beavatkozás ideje alatt rendelkezésre állhat.

A tesztet angliai szakközpontokban vezetik be kísérleti jelleggel azzal a céllal, hogy a betegek hamarabb juthassanak személyre szabott kezeléshez, és időben bekapcsolódhassanak az olyan klinikai vizsgálatokba, amelyekről a hosszú várakozás miatt eddig lemaradtak. Az agydaganatok diagnosztizálása különösen nehéz, mivel több mint száz típusuk létezik a lassan növekvő elváltozásoktól az agresszív daganatokig.

Még több Gazdaság

Fordulóponthoz érkezett a hazai fejlesztéspolitika: új rendszerre van szükség

Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Radikálisan átalakul Budapest gyalogosközlekedése

A gyors genomiális tesztet a Nottinghami Egyetem és a Nottingham University Hospitals NHS Trust szakemberei fejlesztették ki, a nottinghami intézményben pedig már alkalmazzák is. Stuart Smith, az intézmény idegsebész főorvosa szerint a teszt értékes várakozási időt takarít meg azon betegek számára, akiknél a gyorsaság létfontosságú. Hozzátette, a műtét közben nyert részletes daganatinformáció abban is segíti a sebészeket, hogy pontosan megítélhessék, meddig haladhatnak biztonságosan az ép agyszövet védelme mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő hatásai lehetnek az egyik legnépszerűbb táplálékkiegészítőnek

Magyar gyógyszerjelölt hozhat új irányt több autoimmun betegség, köztük az atópiás dermatitisz kezelésében

Hosszú távon mind halottak vagyunk, de talán már rövid távon is?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kármán András, Csányi Péter, Hernádi Zsolt, Karácsony Gergely: lassan végleges az év gazdasági csúcskonferenciájának programja
Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility