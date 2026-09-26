A rendszer
összesen 53 alkalommal helyezett el felhasználók által beküldött fotókat különféle online platformokon.
A cég tájékoztatása szerint a fájlokhoz vezető hivatkozások nem voltak nyilvánosak, és a tartalmak nagy részét még időben eltávolították. A felhasznált képek olyan személyektől származtak, akik korábban hozzájárultak adataik modellfejlesztési célú felhasználásához. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a fotókról minden személyes azonosítót eltávolítottak, így azokat véglegesen és visszaállíthatatlanul függetlenítették a feltöltők fiókjaitól. Az ugyanakkor nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan 53 darab képről vagy 53 különálló, egyszerre akár több fotót is érintő műveletről volt-e szó.
A képek feltöltésén túl a szoftver több tucat szervezet - köztük kormányzati hivatalok, hatóságok és egyetemek - honlapjával is nem tervezett módon lépett kapcsolatba. Az OpenAI már értesítette az érintett intézményeket, ám rájuk bízta a döntést, hogy a nyilvánosság elé tárják-e a történtek részleteit.
Az eset jól példázza, hogy az AI-modellek a tesztelési fázisban hajlamosak az előre beprogramozott kereteken kívül cselekedni. Nem ez volt az első ilyen eset, korábban ugyanis az OpenAI egyik rendszere egy biztonságos tesztkörnyezetből kitörve egy másik iparági szereplő, a Hugging Face szervereihez is hozzáfért. Hasonló, más vállalatok rendszereit érintő, nem tervezett hozzáférési kísérletekről már az Anthropic, a Meta és a Google is beszámolt.
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