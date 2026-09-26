Javult a költségvetési helyzet Romániában, de még így is hatalmas a teher az államkasszán

Augusztus végéig az államkassza hiánya 59,42 milliárd lejt tett ki, ami mintegy 27 milliárd lejjel – nominálisan 31 százalékkal – kedvezőbb a tavalyi év azonos időszakának adatánál. A javuló egyenleg hátterében az áll, hogy a bevételek jóval gyorsabban nőttek, mint a kiadások. Míg az állam bevételei 11,4 százalékkal, 468,1 milliárd lejre emelkedtek, addig az összkiadásokat sikerült 4,2 százalékos növekedési ütemen, 527,5 milliárd lejen tartani.
A bevételi oldalt leginkább az áfa-befizetések húzták fel, amelyek több mint egynegyedükkel, 103,35 milliárd lejre nőttek, de az uniós források és a helyreállítási alap (PNRR) lehívásai is 38 százalékos bővülést mutattak. Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a kormányzati szigor érvényesült, így a bérkorlátozások és a pótlékok megvonása miatt a közszféra bérköltségei 4,26 milliárd lejjel csökkentek, a szociális kiadások pedig stagnáltak.
A kedvező mutatók ellenére az államadósság finanszírozása egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre.
Az állam nyolc hónap alatt 42 milliárd lejt fizetett ki pusztán kamatokra, ami egyetlen év alatt csaknem 27 százalékos növekedést jelent, és önmagában felemészti a román GDP mintegy 2 százalékát. Bár az adóbevételek és a beruházási kifizetéseken keresztül érkező, 97 milliárd lejre rúgó uniós pénzek egyelőre stabilizálták a büdzsét, Alexandru Nazare pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy a magas adósságterhek miatt a költségvetési fegyelem legkisebb lazulása is azonnal újra veszélybe sodorhatja az államháztartást.
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