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Javult a költségvetési helyzet Romániában, de még így is hatalmas a teher az államkasszán
Gazdaság

Javult a költségvetési helyzet Romániában, de még így is hatalmas a teher az államkasszán

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Az év első nyolc hónapjában a bruttó hazai termék (GDP) 2,89 százalékára csökkent a román költségvetési hiány a tavalyi 4,51 százalékról. A jelentős javulás az emelkedő adóbevételeknek, a beáramló uniós forrásoknak és a kiadások visszafogásának köszönhető, ugyanakkor a drasztikusan növekvő kamatterhek továbbra is komoly kockázatot jelentenek az államháztartás számára – írja a Transtelex.

Augusztus végéig az államkassza hiánya 59,42 milliárd lejt tett ki, ami mintegy 27 milliárd lejjel – nominálisan 31 százalékkal – kedvezőbb a tavalyi év azonos időszakának adatánál. A javuló egyenleg hátterében az áll, hogy a bevételek jóval gyorsabban nőttek, mint a kiadások. Míg az állam bevételei 11,4 százalékkal, 468,1 milliárd lejre emelkedtek, addig az összkiadásokat sikerült 4,2 százalékos növekedési ütemen, 527,5 milliárd lejen tartani.

A bevételi oldalt leginkább az áfa-befizetések húzták fel, amelyek több mint egynegyedükkel, 103,35 milliárd lejre nőttek, de az uniós források és a helyreállítási alap (PNRR) lehívásai is 38 százalékos bővülést mutattak. Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a kormányzati szigor érvényesült, így a bérkorlátozások és a pótlékok megvonása miatt a közszféra bérköltségei 4,26 milliárd lejjel csökkentek, a szociális kiadások pedig stagnáltak.

A kedvező mutatók ellenére az államadósság finanszírozása egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre.

Az állam nyolc hónap alatt 42 milliárd lejt fizetett ki pusztán kamatokra, ami egyetlen év alatt csaknem 27 százalékos növekedést jelent, és önmagában felemészti a román GDP mintegy 2 százalékát. Bár az adóbevételek és a beruházási kifizetéseken keresztül érkező, 97 milliárd lejre rúgó uniós pénzek egyelőre stabilizálták a büdzsét, Alexandru Nazare pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy a magas adósságterhek miatt a költségvetési fegyelem legkisebb lazulása is azonnal újra veszélybe sodorhatja az államháztartást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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