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Jön a fűtési szezon: kiderült, van-e elegendő gáz a magyarországi tárolókban
Gazdaság

Jön a fűtési szezon: kiderült, van-e elegendő gáz a magyarországi tárolókban

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Az MVM Csoport felkészült a 2026-2027-es fűtési szezonra, elvégezte az erőművi és hálózati karbantartásokat, és a gáztárolók is fel vannak töltve. A villamosenergia- és földgázhálózatokon idén is több ezer fejlesztési munkát hajtottak végre a zavartalan téli energiaellátás érdekében. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az ügyfélkiszolgálási rendszer megújítása is, amely átmeneti fennakadásokkal járhat – közölte a társaság.

A vállalatcsoport idén is milliárdos értékben korszerűsítette az általa üzemeltetett, mintegy 30 ezer kilométernyi földgáz- és 60 ezer kilométernyi villamosenergia-hálózatot. Az áramhálózati beruházások részeként az ÉMÁSZ területén új alállomásokat helyeztek üzembe Sajókeresztúron, Makláron és Miskolcon. A Démász hálózatán a 132 kV-os távvezetéki kapacitásbővítések mellett jelenleg is zajlik a Makó-Kelet alállomás kivitelezése. Az év végéig a két társaságnál összesen mintegy kétezer fejlesztési és rekonstrukciós munkát adnak át. A gázelosztó hálózatokon is folytatódtak a felújítások, idén többek között tíz nyomásszabályozó állomást és számos elöregedett vezetékszakaszt cseréltek ki.

A hazai áramtermelés meghatározó létesítményei szintén felkészültek a téli csúcsidőszakra: a Paksi Atomerőmű három blokkja jelenleg is névleges teljesítményen működik, a negyedik pedig egy tervezett főjavítást követően kapcsolódik majd vissza a termelésbe. A Mátrai Erőműben a szakemberek elvégezték a berendezések felülvizsgálatát és a téli üzemeléshez szükséges rendszerek karbantartását, valamint betárolták a megfelelő tüzelőanyag-mennyiséget. A visontai telephelyen eközben már épül az új, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű is, amely a tervek szerint 2029-ben kezdi meg a működését.

A téli ellátáshoz elengedhetetlen földgázkészletek már rendelkezésre állnak, a hazai tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméternyi gáz bőségesen elegendő a lakosság biztonságos ellátásához.

A fűtési szezon kezdetére időzítve az MVM megújítja földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerét is. A háttérrendszer karbantartása és informatikai átállása miatt az ügyfeleknek átmenetileg azzal kell számolniuk, hogy bizonyos ügyintézési lehetőségek egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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