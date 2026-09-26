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Kármán András, Csányi Péter, Hernádi Zsolt, Karácsony Gergely: lassan végleges az év gazdasági csúcskonferenciájának programja
Gazdaság

Kármán András, Csányi Péter, Hernádi Zsolt, Karácsony Gergely: lassan végleges az év gazdasági csúcskonferenciájának programja

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Másfél hét és ismét a magyar gazdaság legfontosabb szereplőivel népesül be a budapesti Hotel Intercontinental. Tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Portfolio éves gazdasági csúcstalálkozóját, a Budapest Economic Forumot, melyen a hazai gazdaságpolitika irányítói mellett a legfontosabb vállalatvezetők, közgazdászok, elemzők vesznek részt, illetve neves külföldi előadók is érkeznek. Ráadásul mosz először előző nap, október 6-án egy önálló rendezvénnyel, a Back to Europe konferenciával egészül ki az esemény, így két napunk lesz megvitatni a legfontosabb kérdéseket.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Ha október, akkor Budapest Economic Forum – a Portfolio konferenciáinak rendszeres résztvevői közül sokan már tudják, hogy ilyenkor jön az év egyik legjobban várt gazdasági eseménye. Idén október 7-én rendezzük a magyar gazdaság csúcstalálkozóját a Hotel Intercontinentalban. Az eseményen

minden fontos kérdés szóba kerül majd, ami jelenleg a magyar gazdasággal kapcsolatban felvetődik.

A konferencia nyitó előadását Kármán András pénzügyminiszter tartja, aki a magyar gazdaságpolitika mozgásteréről beszélhet elsősorban, biztosan szóba kerül a tervezett költségvetési kiigazítás és az euró bevezetése. A kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, illetve a friss középtávú makrogazdasági és fiskális pálya felvázolását, így biztosan lesznek aktualitások, melyekről első kézből hallhatnak a konferencia résztvevői a minisztertől.

Kármán András
Magyarország Kormánya, pénzügyminiszter
Kármán András – Magyarország pénzügyminisztere. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, később a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazga
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A pénzügyminiszter előadása után az első szekcióban két nemzetközi előadó következik: Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatója egy külön előadással készül az eseményre, mely a közép-kelet-európai régió gazdasági felzárkózásának lehetőségeiről szól, illetve konkrét gazdaságpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz a magyar kormány számára. Utána pedig Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza tart előadást arról, mit kellene tennie Európának, hogy a globális gazdasági versenyben jobb helyzetbe kerüljön.

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Megszokhattuk már, hogy a konferencia első felében a legnagyobb hazai cégek vezetői is elmondják véleményüket Magyarországról és a világról. Az elmúlt években emlékezetes előadásokat hallottunk, vélhetően idén sem lesz ezekben hiány, hiszen velünk lesz Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója is.

Erős lesz a konferencia B-terme is, hiszen a tavalyi nagy siker után ott rendezzük meg ismét a polgármesteri panelbeszélgetést. Debrecen, Győr és Székesfehérvár városvezetői mellett most elfogadta meghívásunkat Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is, így izgalmas beszélgetésre készülhetünk, mely elsősorban a kormány és az önkormányzati rendszer kapcsolatáról szól majd, emellett szóba kerülnek helyi ügyek, fejlesztések is.

Cser-Palkovics András
Székesfehérvár Megyei Jogú Város, polgármester
dr. Cser-Palkovics András 1998-ban vette át jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen, majd a Videoton Holding Zrt.-nél kezdett dolgozni jogtanácsosként. Ezzel párhuzamosan európai szakjogászi másoddi
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Idén először bővül kétnaposra a konferencia, mivel előző nap, október 6-án rendezzük a Back to Europe rendezvényt, ahol a magyar külpolitika mellett az euróbevezetés és az uniós források kérdése kerül terítékre. A nyitó előadást Orbán Anita külügyminiszter tartja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részéről pedig Kurali Zoltán alelnök tart előadást az euróbevezetés kilátásairól. A konferencia további részében neves nemzetközi előadók is jönnek, velünk lesz Budapesten Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) régióért felelős vezetője. Izgalmasnak ígérkezik a régiós jegybankárok panelbeszélgetése is, melyben Banai Ádám, az MNB főközgazdásza vitatja majd meg az euróbevezetés tanulságait Reiner Martinnal, a szlovák jegybank igazgatójával és Michael Faulenddel, a Horvát Nemzeti Bank alelnökével.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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