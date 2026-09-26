Kármán András, Csányi Péter, Hernádi Zsolt, Karácsony Gergely: lassan végleges az év gazdasági csúcskonferenciájának programja

Ha október, akkor Budapest Economic Forum – a Portfolio konferenciáinak rendszeres résztvevői közül sokan már tudják, hogy ilyenkor jön az év egyik legjobban várt gazdasági eseménye. Idén október 7-én rendezzük a magyar gazdaság csúcstalálkozóját a Hotel Intercontinentalban. Az eseményen
minden fontos kérdés szóba kerül majd, ami jelenleg a magyar gazdasággal kapcsolatban felvetődik.
A konferencia nyitó előadását Kármán András pénzügyminiszter tartja, aki a magyar gazdaságpolitika mozgásteréről beszélhet elsősorban, biztosan szóba kerül a tervezett költségvetési kiigazítás és az euró bevezetése. A kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, illetve a friss középtávú makrogazdasági és fiskális pálya felvázolását, így biztosan lesznek aktualitások, melyekről első kézből hallhatnak a konferencia résztvevői a minisztertől.
A pénzügyminiszter előadása után az első szekcióban két nemzetközi előadó következik: Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatója egy külön előadással készül az eseményre, mely a közép-kelet-európai régió gazdasági felzárkózásának lehetőségeiről szól, illetve konkrét gazdaságpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz a magyar kormány számára. Utána pedig Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza tart előadást arról, mit kellene tennie Európának, hogy a globális gazdasági versenyben jobb helyzetbe kerüljön.
Megszokhattuk már, hogy a konferencia első felében a legnagyobb hazai cégek vezetői is elmondják véleményüket Magyarországról és a világról. Az elmúlt években emlékezetes előadásokat hallottunk, vélhetően idén sem lesz ezekben hiány, hiszen velünk lesz Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója is.
Erős lesz a konferencia B-terme is, hiszen a tavalyi nagy siker után ott rendezzük meg ismét a polgármesteri panelbeszélgetést. Debrecen, Győr és Székesfehérvár városvezetői mellett most elfogadta meghívásunkat Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is, így izgalmas beszélgetésre készülhetünk, mely elsősorban a kormány és az önkormányzati rendszer kapcsolatáról szól majd, emellett szóba kerülnek helyi ügyek, fejlesztések is.
Idén először bővül kétnaposra a konferencia, mivel előző nap, október 6-án rendezzük a Back to Europe rendezvényt, ahol a magyar külpolitika mellett az euróbevezetés és az uniós források kérdése kerül terítékre. A nyitó előadást Orbán Anita külügyminiszter tartja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részéről pedig Kurali Zoltán alelnök tart előadást az euróbevezetés kilátásairól. A konferencia további részében neves nemzetközi előadók is jönnek, velünk lesz Budapesten Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) régióért felelős vezetője. Izgalmasnak ígérkezik a régiós jegybankárok panelbeszélgetése is, melyben Banai Ádám, az MNB főközgazdásza vitatja majd meg az euróbevezetés tanulságait Reiner Martinnal, a szlovák jegybank igazgatójával és Michael Faulenddel, a Horvát Nemzeti Bank alelnökével.
Még mindkét konferenciára elérhetők jegyek, ne habozzon, ha élőben hallgatná velünk a magyar gazdaság legfontosabb szereplőit!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Mesterséges intelligencia gyerekeknek: hol húzzuk meg a határt?
Nem könnyű együtt élni a folyamatosan változó technológiával.
Véleményt mondott az EU-ról a Moody's
Megerősítette besorolását, stabil kilátással.
Érkezik a megtorlás? – Szembefordulnak a szövetségesei Donald Trumppal, de így is elsöpörheti őket a cunami
Saját váraikból űzhetik ki a republikánusokat.
Továbbterjedt az ebola Kongóban: háborús övezetben szedi áldozatait a rettegett vírus
Már több ezren meghaltak.
Bill Gates kimondta: egymilliárd ember halálát okozhatja a mesterséges intelligencia
A szabályozás fontosságát hangsúlyozza a milliárdos.
Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből
Lakossági áthajtási zónát alakítanak ki.
Megszólalt Putyin a békéről: továbbra is napirenden van minden javaslat
Ezért nem született még megegyezés az orosz elnök szerint.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.