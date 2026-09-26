Kelet-Európában csaphatott le az orosz hírszerzés: lángokba borult a kritikus infrastruktúra

A szeptember 23-án történt incidens a Mazóviai vajdaságban található Wola Krobowska településen érte a távközlési létesítményt, jelentős anyagi kárt okozva. A térfigyelő kamerák felvételei és a helyszíni bizonyítékok egyértelműen megerősítették, hogy
szándékos gyújtogatás történt.
Az Országos Ügyészség szóvivője, Przemysław Nowak a PAP hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy megalapozott a gyanú, miszerint az elkövetők az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek. Tettükkel a Starlink hálózat internetkapcsolatát akarták megzavarni Lengyelországban és Kelet-Közép-Európa más országaiban.
A nyomozás hivatalosan szeptember 25-én indult meg. A helyszíni szemlét és a tanúkihallgatásokat a Belbiztonsági Ügynökség (ABW) és a Rendőrség Központi Nyomozó Irodája (CBSP) végezte, az ügyet pedig a két szervezet radomi kirendeltségéhez rendelték ki. Czesław Mroczek belügyminiszter-helyettes megerősítette, hogy a hatóságok a szabotázs valamennyi körülményének feltárásán dolgoznak, ám vádat egyelőre senki ellen nem emeltek.
Az eset szervesen illeszkedik az európai kritikus infrastruktúrát érő hibrid fenyegetések sorába. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 16-án egy NATO-mintájú mechanizmus létrehozását javasolta, amely lehetővé tenné a tagállamok számára a szabotázsok, drónbehatolások és egyéb nem katonai agressziós cselekmények elleni összehangolt fellépést. A tervezett "hibridellenes forgatókönyv" értelmében bármely érintett tagállam sürgősségi egyeztetést kezdeményezhetne a többi uniós országgal a közös válaszlépések kidolgozása érdekében.
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