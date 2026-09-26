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Kelet-Európában csaphatott le az orosz hírszerzés: lángokba borult a kritikus infrastruktúra
Gazdaság

Kelet-Európában csaphatott le az orosz hírszerzés: lángokba borult a kritikus infrastruktúra

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Gyújtogatás történt egy lengyelországi Starlink-földállomáson, a lengyel hatóságok pedig terrorcselekmény és szabotázs gyanújával nyomoznak az ügyben, amelyet feltételezésük szerint orosz hírszerzési megbízásból hajtottak végre - jelentette az United 24.

A szeptember 23-án történt incidens a Mazóviai vajdaságban található Wola Krobowska településen érte a távközlési létesítményt, jelentős anyagi kárt okozva. A térfigyelő kamerák felvételei és a helyszíni bizonyítékok egyértelműen megerősítették, hogy

szándékos gyújtogatás történt.

Az Országos Ügyészség szóvivője, Przemysław Nowak a PAP hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy megalapozott a gyanú, miszerint az elkövetők az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek. Tettükkel a Starlink hálózat internetkapcsolatát akarták megzavarni Lengyelországban és Kelet-Közép-Európa más országaiban.

A nyomozás hivatalosan szeptember 25-én indult meg. A helyszíni szemlét és a tanúkihallgatásokat a Belbiztonsági Ügynökség (ABW) és a Rendőrség Központi Nyomozó Irodája (CBSP) végezte, az ügyet pedig a két szervezet radomi kirendeltségéhez rendelték ki. Czesław Mroczek belügyminiszter-helyettes megerősítette, hogy a hatóságok a szabotázs valamennyi körülményének feltárásán dolgoznak, ám vádat egyelőre senki ellen nem emeltek.

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Az eset szervesen illeszkedik az európai kritikus infrastruktúrát érő hibrid fenyegetések sorába. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 16-án egy NATO-mintájú mechanizmus létrehozását javasolta, amely lehetővé tenné a tagállamok számára a szabotázsok, drónbehatolások és egyéb nem katonai agressziós cselekmények elleni összehangolt fellépést. A tervezett "hibridellenes forgatókönyv" értelmében bármely érintett tagállam sürgősségi egyeztetést kezdeményezhetne a többi uniós országgal a közös válaszlépések kidolgozása érdekében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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