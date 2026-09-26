Nagy nevekkel érkezik az év energetikai csúcskonferenciája – kedvezményes jegyek már csak egy napig!

Merre indul a magyar energiapolitika a következő négy évben, és milyen feltételek mellett tervezhetnek a vállalatok?

A konferencia délelőtti programjában a kormányzati prioritások, a szabályozás és a piacvezető energiavállalatok előtt álló stratégiai döntések kerülnek előtérbe.

Az előadások után két vezetői panelben is megvitatjuk, milyen tanulságokat hoztak az energiakrízisek, és hogyan lehet ezekre építve biztonságosabb, versenyképesebb energiaellátást kialakítani.

Délután párhuzamos szekciókban folytatjuk:

Megnézzük, mi jöhet a napenergia után, milyen jövő vár a hazai szélenergiára, és hol nyílhatnak új lehetőségek az energiatárolásban, a geotermiában és a biogázban.

Szó lesz arról is, mit bír el az áramhálózat, milyen fejlesztésekre van szükség, és hogyan illeszkedhetnek a kis moduláris reaktorok Magyarország jövőbeli energiaellátásába.

Külön beszélgetést szentelünk az orosz gázról való leválásnak, hazai és nemzetközi szakértők részvételével.

A nap végén pedig a finanszírozás és a szabályozási piac átalakulása kerül terítékre: honnan jöhet pénz az új beruházásokhoz, mit hoznak az európai kiegyenlítő platformok, és hogyan változtatják meg a versenyt a tárolók, az adatok és az előrejelzések?

A konferencia programjában az alábbi előadók és panelrésztvevők szerepelnek (és jövő hétre még tartogatunk egy-két nevet, érdemes figyelni a programot!):

A szakmai beszélgetéseket és szekciókat moderátorként vezetik:

A szakmai program mellett remek networking lehetőségekkel is készülünk: a szünetek és a személyes találkozók alkalmat adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül egyeztessenek az ágazat döntéshozóival, új üzleti kapcsolatokat építsenek, és leendő partnereikkel közösen gondolkodjanak a következő lépéseken.

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