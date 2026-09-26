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Nagy nevekkel érkezik az év energetikai csúcskonferenciája – kedvezményes jegyek már csak egy napig!
Gazdaság

Nagy nevekkel érkezik az év energetikai csúcskonferenciája – kedvezményes jegyek már csak egy napig!

Portfolio
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Kormányzati energiapolitika, orosz gázleválás, a szélenergia új lehetőségei, kis moduláris reaktorok és a következő nagy beruházások: sűrű, de annál izgalmasabb programmal készülünk az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumra. A hazai energiaszektor meghatározó vezetői mellett nemzetközi vállalatok és kutatóintézetek szakértői is érkeznek, hogy közösen járjuk körül Magyarország energiaellátásának legfontosabb kérdéseit.

Merre indul a magyar energiapolitika a következő négy évben, és milyen feltételek mellett tervezhetnek a vállalatok?

A konferencia délelőtti programjában a kormányzati prioritások, a szabályozás és a piacvezető energiavállalatok előtt álló stratégiai döntések kerülnek előtérbe.

Az előadások után két vezetői panelben is megvitatjuk, milyen tanulságokat hoztak az energiakrízisek, és hogyan lehet ezekre építve biztonságosabb, versenyképesebb energiaellátást kialakítani.

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Délután párhuzamos szekciókban folytatjuk:

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  • Megnézzük, mi jöhet a napenergia után, milyen jövő vár a hazai szélenergiára, és hol nyílhatnak új lehetőségek az energiatárolásban, a geotermiában és a biogázban.
  • Szó lesz arról is, mit bír el az áramhálózat, milyen fejlesztésekre van szükség, és hogyan illeszkedhetnek a kis moduláris reaktorok Magyarország jövőbeli energiaellátásába.

Külön beszélgetést szentelünk az orosz gázról való leválásnak, hazai és nemzetközi szakértők részvételével.

A nap végén pedig a finanszírozás és a szabályozási piac átalakulása kerül terítékre: honnan jöhet pénz az új beruházásokhoz, mit hoznak az európai kiegyenlítő platformok, és hogyan változtatják meg a versenyt a tárolók, az adatok és az előrejelzések?

A konferencia programjában az alábbi előadók és panelrésztvevők szerepelnek (és jövő hétre még tartogatunk egy-két nevet, érdemes figyelni a programot!):

A szakmai beszélgetéseket és szekciókat moderátorként vezetik:

A szakmai program mellett remek networking lehetőségekkel is készülünk: a szünetek és a személyes találkozók alkalmat adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül egyeztessenek az ágazat döntéshozóival, új üzleti kapcsolatokat építsenek, és leendő partnereikkel közösen gondolkodjanak a következő lépéseken.

Energy Investment Forum 2026
Kedvezményes jegyek már csak egy napig, ne maradjon le róla!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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