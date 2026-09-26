Nagy nevekkel érkezik az év energetikai csúcskonferenciája – kedvezményes jegyek már csak egy napig!

Merre indul a magyar energiapolitika a következő négy évben, és milyen feltételek mellett tervezhetnek a vállalatok?
A konferencia délelőtti programjában a kormányzati prioritások, a szabályozás és a piacvezető energiavállalatok előtt álló stratégiai döntések kerülnek előtérbe.
Az előadások után két vezetői panelben is megvitatjuk, milyen tanulságokat hoztak az energiakrízisek, és hogyan lehet ezekre építve biztonságosabb, versenyképesebb energiaellátást kialakítani.
Délután párhuzamos szekciókban folytatjuk:
- Megnézzük, mi jöhet a napenergia után, milyen jövő vár a hazai szélenergiára, és hol nyílhatnak új lehetőségek az energiatárolásban, a geotermiában és a biogázban.
- Szó lesz arról is, mit bír el az áramhálózat, milyen fejlesztésekre van szükség, és hogyan illeszkedhetnek a kis moduláris reaktorok Magyarország jövőbeli energiaellátásába.
Külön beszélgetést szentelünk az orosz gázról való leválásnak, hazai és nemzetközi szakértők részvételével.
A nap végén pedig a finanszírozás és a szabályozási piac átalakulása kerül terítékre: honnan jöhet pénz az új beruházásokhoz, mit hoznak az európai kiegyenlítő platformok, és hogyan változtatják meg a versenyt a tárolók, az adatok és az előrejelzések?
A konferencia programjában az alábbi előadók és panelrésztvevők szerepelnek (és jövő hétre még tartogatunk egy-két nevet, érdemes figyelni a programot!):
-
Tótth András, energetikai államtitkár, Magyarország Kormánya
-
Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
-
Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója
-
Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója
-
Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai operációért és üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója
-
ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója, a BCSDH elnöke
-
Légrádi Gergely, ügyvéd, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere
-
Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója
-
Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese
-
Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója
-
Szekeres Eszter, a MET Hungary és a MET Central Europe vezérigazgatója
-
Beck Zsófia, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
-
Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója
-
Tokai Magdolna, az Alteo nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettese
-
Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ és az OPUS TITÁSZ vezérigazgatója
-
Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese
-
Králik Gábor, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese
-
Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője
-
Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója
-
Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója
-
Bárdi Barnabás, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője
-
Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, a Magyar Megújuló Energia Szövetség alelnöke
-
Molnár Gábor, a MET Asset Management technológiai és tervezési területének igazgatója
-
Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője
-
Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója
-
Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese
-
Mariana Liakopoulou, az Equinor vezető szabályozási tanácsadója
-
Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója
-
Kellényi István, a Bitmist managing partnere
-
Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere
-
Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője
-
Fejes Tibor, az Electron Holding kereskedelmi igazgatója
-
Fekete Mariann, a SAVENCIA Supply Chain Managere
-
Grébecz Károly, a MEKH Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője
-
Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója
-
Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója
-
Kis Ferenc, az Európai Beruházási Bank energetikai mérnöke
-
Kulcsárné Takács Krisztina, a SolServices pénzügyi igazgatója
-
Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője
-
Kádár Márton, a MAVIR kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője
-
Zhang Heng, energiapiaci szakértő
A szakmai beszélgetéseket és szekciókat moderátorként vezetik:
-
Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke
-
Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára
-
Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere
-
Takácsné Tóth Borbála, a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának (REKK) vezető kutatója
-
Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke
-
Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója
A szakmai program mellett remek networking lehetőségekkel is készülünk: a szünetek és a személyes találkozók alkalmat adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül egyeztessenek az ágazat döntéshozóival, új üzleti kapcsolatokat építsenek, és leendő partnereikkel közösen gondolkodjanak a következő lépéseken.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül az Egyesült Államok nemezise? Lézerfegyverrel tarolhat az ázsiai szuperhatalom titokzatos J-36 lopakodó nehézbombázója
Minden jel ara utal, hogy Peking akár győzhet is a versenyben.
Bejelentést tett az Igazságügyi Minisztérium, így áll a csatlakozási folyamat az Európai Ügyészséghez
Dolgoznak a jogszabályokon.
Nagy nevekkel érkezik az év energetikai csúcskonferenciája – kedvezményes jegyek már csak egy napig!
Tótth András energetikai államtitkár nyitja a programot.
Kelet-Európában csaphatott le az orosz hírszerzés: lángokba borult a kritikus infrastruktúra
Terrorcselekmény gyanújával nyomoznak az ügyben.
Már a republikánusok is törvénytelenséggel vádolják Donald Trumpot - Újabb lépéssel húzta ki a gyufát az amerikai elnök
Visszatartott egy, már megszavazott költségvetési forrást.
Kármán András, Csányi Péter, Hernádi Zsolt, Karácsony Gergely: lassan végleges az év gazdasági csúcskonferenciájának programja
Alig egy hét és jön a Budapest Economic Forum.
Új forródrót létesül az Egyesült Államok és a rivális nagyhatalom között - Túl veszélyessé vált a mesterséges intelligencia
Már nemzetbiztonsági incidensektől tartanak.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?